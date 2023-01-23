Где выучить китайский язык в Екатеринбурге в 2023 году

В последние годы Россия и Китай все больше интересуются культурой друг друга. Пока уральцы изучают языки для работы в КНР, китайцы участвуют в русских забавах, как крещенские купания и Масленица. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В январе 2023 года платформа для поиска работы HeadHunter сообщила, что в Екатеринбурге резко вырос спрос на соискателей, который владеют китайским языком. За минувший год востребованность в вакансиях, где требуется язык Поднебесной, выросла на 41%. В Екатеринбурге есть много школ, где вы можете изучить китайский для себя и для построения успешной карьеры в 2023 году.

Школа Конфуция РГППУ

Школа Конфуция – это международный проект Российского государственного профессионально-педагогического университета. Учиться языку здесь могут люди любого возраста и любого уровня подготовки. В проект входит изучение китайского языка, международные экзамены, традиционный боевые искусства, клуб общения с носителями языка и школа чайного мастерства.

Школа Конфуция РГППУ имеет сертификат о том, что может принимать международные квалификационные экзамены на знание китайского языка – HSK, HSKK (устный), YCT, BCT.

Взрослые группы изучают китайский 24 часа в месяц, за обучение нужно отдать 6000 рублей. Детские группы учат по 12 часов в месяц за 4000 рублей.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Луначарского 85-а, тел. 8 (343) 221-19-68, +79041650211 (WhatsApp).

Институт Конфуция УрФУ

Институт Конфуция при Уральском федеральном университете предлагает три курса: базовый уровень, продвинутый уровень и бизнес-курс.

Продолжительность курсов составляет 180 академических часов. В первые два года курсы ведут русские и китайские преподаватели, с третьего года – только китайские.

Набирают на курсы дважды в год, в январе и в августе, а занятия начинаются соответственно в феврале и сентябре. Бывают и дополнительные наборы в октябре и в марте. Те, кто уже владеет китайским, может заранее встретиться с представителями курсов, чтобы определить уровень владения языком и при возможности перейти сразу на продвинутый уровень.

После курсов слушатель получает сертификат или удостоверение о повышении квалификации (при наличии у слушателя законченного высшего или среднего профессионального образования) Уральского федерального университета.

Стоит базовые курс 44800 рублей в год, продвинутый – 40 000 рублей в год.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 16, к. 302, +7 (343) 389-94-57, +7 (343) 257-11-89.

Лицей 110 – курсы для школьных учителей

Несколько лет назад лицей 110 в Екатеринбурге запустил ресурсный центр «Россия – Китай: движение навстречу». Он занимается популяризацией китайского языка в образовательных учреждениях города, налаживанием контактов со школами в Китайского народной республике.

Лицей обучает китайском школьных учителей, которые в свою очередь могут преподавать язык школьникам. Лицей активно поддерживает Генконсульство КНР.

Адрес: г. Екатеринбург, улица Бажова, дом 124, +7(343) 350-25-84

Школа китайского и английского языка «Говорить легко!»

Школа сделала акцент на изучение всего двух языков: английского и китайского. Это позволяет ей глубоко погружаться в специфику языков и передавать ученикам качественный материал.

Обучают языку тут «с нуля». Ученики учатся базовой лексике и грамматике, запоминают основные черты иероглифов и порядок их написания.

Урок стоит 400 рублей за академический час.

Также здесь готовят к международному экзамену по китайскому языку HSK с 1 по 5 уровни. Академический час в таком случае стоит 800 рублей.

Адрес: ул. Малышева, 29, офис 302/3, +7 9826317676, +7 9505433700

Учебный центр «Интеллект Сфера»

Учебный центр в Екатеринбурге предлагает курс китайского для общения, для путешествий и бизнеса с партнерами из КНР.

Занятия идут для школьников от 15 лет и взрослых. Цена за 60 минут для всех одинакова: 1200 рублей за 60 минут. Также возможно корпоративное обучение, в этом случае нужно набрать группу минимум из 4 человек. Оплата будет начинаться от 1000 рублей за ученика.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 204, +7 (343) 227-72-02

Образовательный центр «YES»

Образовательный центр для детей и взрослых ведет обучение по пяти международным языкам, в том числе китайскому. Предварительно можно записаться на пробный урок. Там будет ясно, подходит ли вам обучение, а если вы уже знаете азы, то будет определен уровень владения и дальнейшая тактика изучения языка.

Курс занимает 10 месяцев. «Овладеть правильным произношением наиболее сложно и важно, так как фонетика и есть суть китайского языка. Тон несет смыслоразличительную функцию. Наши преподаватели уделяют особое внимание постановке звуков тоновой структуры слова», - объясняют в центре.

Здесь также готовят к международному экзамену HSK. В конце курса слушатели проходят тест на владение языком и получают сертификат.

Индивидуальное обучение стоит 1500 рублей за 40 минут при покупке абонемента на 4 занятия. При разовом посещение стоимость повышается до 2000 рублей. В группе на 5-6 человек занятия проходят дважды в неделю по 60 минут, абонемент стоит 6400 рублей.

Филиалы центра находятся во всех районах Екатеринбурга, телефон +7 (343) 355-55-10. Записаться на урок можно и на сайте центра.

Языковая академия «Talisman»

Академия обучает взрослых и детей английскому, испанскому, немецкому, итальянскому и китайскому. В Екатеринбурге расположен 21 учебный центр, еще 3 учебных центра есть в Нижнем Тагиле и один в Первоуральске.

Дети могут изучать китайский с 10-летнего возраста. Стоимость составляет 1300 рублей в месяц. Взрослые группы стоят 2300 рублей в месяц, курс продолжается год. Также есть китайский языка для компаний.

Телефон: 8-343-343-02-49.