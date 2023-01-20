Врач объяснил, почему тагильчанин потерял сознание в проруби

Мужчина потерял сознание в воде. Фото: читатель "КП"

Крещенские купания в Свердловской области едва не закончились трагедией. В Нижнем Тагиле мужчина потерял сознание прямо в проруби. На его счастье, на помощь сразу же бросились очевидцы. Они достали мужчину из воды. Уже через несколько секунд он пришел в себя.

«КП-Екатеринбург» спросили у врачей, из-за чего молодой человек мог потерять сознание в воде?

- Один из самых опасных факторов при резком погружении в ледяную воду – это когда человек резко окунается с головой. Особенно, если это происходит без подготовки, как, скорее всего, и было в этом случае, - отметил в беседе с «КП-Екатеринбург» врач-реаниматолог Станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга, пожелавший остаться анонимным.

Мы вместе с врачом посмотрели видео погружения, и он поделился с нами своей версией произошедшего ЧП.

– Мужчина резко погружается, а дальше теряет сознание. Скорее всего, у него произошёл спазм сосудов головного мозга. Так, извините меня за сравнение, летом в жару обычно тонут алкоголики. Или «диванные моржи», которые не имеют никакого представления о рисках при погружении в ледяную воду, - говорит врач.

При спазме сосудов головного мозга, по словам нашего собеседника, у человека прощупывается пульс, может сохранным остаться даже дыхание, но чаще всего человек всё-таки не дышит. Главный симптом при резком спазме сосудов головного мозга в ледяной или просто холодной воде – это обморок, когда человек находится без сознания и может утонуть за пару минут. Именно поэтому, говоря о рекомендациях зимним купальщикам, накануне Крещения мы говорили, что при купании в проруби необходимы «болельщики», которые будут следить за человеком во время погружения. Так оказалось и в этом случае – пострадавшего быстрее всех вытащили на берег его соседи по купанию в проруби.

- Для того чтобы утонуть, в этом случае хватит пары минут, - обратил внимание читателей «КП-Екатеринбург» врач реанимации. – Но если человека быстро вытащить на берег, когда в его лёгкие ещё не попала вода, а затем перенести в тепло, то кровоток в сосудах головного мозга вернётся в норму через 2-3 минуты.

- Может ли быть такой спазм артерий головного мозга причиной инсульта у человека? - спрашиваем мы врача.

- Инсульт мог быть, но скорее вследствие скачка артериального давления. Здесь это случайность, не закономерность, - ответил врач.

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