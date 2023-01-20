В Нижнем Тагиле парень едва не утонул в крещенской проруби

Мужчина потерял сознание прямо в купели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прошедшее Крещение на Урале не обошлось без происшествий. В Нижнем Тагиле в одной из купелей мужчине стало плохо прямо в воде. Он потерял сознание почти сразу же как зашел в купель. К счастью все обошлось: пострадавшего успели спасти.

Все случилось на акватории Тагильского пруда. Как только один из посетителей купели заметил, что мужчина упал в обморок прямо в воде, к нему сразу же бросились на помощь.

- Давай, поднимай его, тащи! – подбадривали неравнодушного спасателя очевидцы.

На месте дежурили сотрудники МЧС, однако заметить неладно успел лишь мужчина по имени Дмитрий.

- Они там почти самые первые были. Народу было мало. Парня, который тонул, зовут Дима. Получилось, что мужчина, который бросился его спасать тоже оказался Дима. Хорошо, что все обошлось, - рассказала очевидица происшествия группе «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте».

Госпитализация Дмитрию не понадобилась. Парень быстро пришел в себя, ему сразу же была оказана вся необходимая помощь на месте.

Крещение прошло 18 и 19 января. По всей области было организовано множество безопасных купелей, возле которых дежурили спасатели. Для удобства появилась даже интерактивная карта. Но вскоре обнаружилось, что на озере Шарташ в Екатеринбурге появилась несанкционированная купель. В МЧС решили быстро ее ликвидировать, чтобы подобные ЧП как в Нижнем Тагиле заканчивались без последствий.