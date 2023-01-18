В Екатеринбурге сотни горожан окунулись в прорубь во время Крещения

Сотни горожан окунулись в прорубь в честь одного из главных православных праздников – Крещения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ночь на 19 января сотни горожан окунулись в прорубь в честь одного из главных православных праздников – Крещения.

Известно, что в уральской столице для верующих организовали сразу 11 купелей. А в самом регионе даже появилась интерактивная карта, на которой обозначили все безопасные места, где можно окунуться.

В уральской столице для верующих организовали сразу 11 купелей Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Каждая купель оборудована защитным деревянным коробом. Глубина проруби - от 1,2 до 1,8 метра. Рядом с купелью имеется спасательный пост, на котором дежурят не меньше двух аттестованных спасателей и медработник, - рассказал старший государственный инспектор Центра Госинспекции по маломерным судам Андрей Кустовлянкин.

Кстати, уральцам повезло с погодой на Крещение, вместо привычных морозов в этот день будет достаточно мягкая погода. В ночь на 19 января температура воздуха опустится всего лишь до -8 градусов по Цельсию.

Кстати, уральцам повезло с погодой на Крещение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты добавляют, что необходимо заранее подготовить свой организм к низким температурам, чтобы избежать переохлаждения и других серьезных последствий.

Лучше всего понимать, что вы хотели бы попробовать свои силы при нырянии в воду за несколько недель до Крещения. Если вы будете заниматься закалкой каждый день и постепенно будете снижать температуру воды для растираний или обливаний, то и погружение в ледяную воду для организма уже не будет так травматично.

Необходимо заранее подготовить свой организм к низким температурам, чтобы избежать переохлаждения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опасные ситуации для здоровья возникают из-за того, что при воздействии низких температур на организм происходит резкое сужение сосудов. Именно поэтому медицинские работники говорят, что окунаться в купели не стоит людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы или заболеваниями головного мозга.

- Безопасное время нахождения в воде занимает от 2 до 10 секунд, больше не надо, а то начнется переохлаждение, - добавляет президент Федерации зимнего плавания Свердловской области Василий Ястребов.

Безопасное время нахождения в воде занимает от 2 до 10 секунд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 19 января температура воздуха опустится всего лишь до -8 градусов по Цельсию Фото: Алексей БУЛАТОВ