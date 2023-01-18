Где получить помощь от стоматологов в любое время суток в Екатеринбурге в январе 2023 года

Справиться с зубной болью даже ночью можно в круглосуточных стоматологиях Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зубная боль может возникнуть неожиданно. Получить помощь в стоматологии несложно в рабочее время, однако, если зуб разболелся поздно вечером, то найти круглосуточную стоматологию даже в таком большом городе, как Екатеринбург, будет трудно. Получить помощь стоматолога или удалить зуб ночью можно, обратившись в круглосуточные стоматологии для взрослых и детей.

«ЗУБЗДОРОВ»

Круглосуточная стоматологическая клиника принимает в Екатеринбурге взрослых и детей. В стоматологии проводят лечение зубов, удаление постоянных и молочных зубов, протезирование и имплантацию, а также ортодонтическое лечение.

Прием ведется по предварительной записи по телефону.

Адрес: Пехотинцев, 21а. Телефон: +7 (343) 253-05-36

Dr.Grigoryan

В срочную стоматологическую помощь входят помощь при острой зубной боли, помощь при зубном абсцессе, реставрация сломанного или выбитого зуба, лечение инфекций полости рта и зубов и удаление зуба мудрости. Прием ведется круглосуточно, без выходных и по предварительной записи по телефону.

Адрес: Волчанский переулок, 14, 1 этаж. Телефоны: +7 912 223 01 21, +7 (343) 216 69 69

«ODONTO CLINIC»

Снимки и план лечения стоматологическая клиника предоставляют бесплатно. Здесь можно лечить и удалить зубы в любое время суток, также здесь исправляют прикус, ставят имплантаты. Работают по предварительной записи по телефону или на сайте клиники.

Адрес: ул. Куйбышева, д. 80/2, Октябрьский район. Телефон +7 (922) 119-91-31

Стоматологическая клиника «ЛЕОН-М»

Стоматология предлагает авторскую методику протезирования зубов. Клиника предлагает лечение кариеса, сложные челюстно-лицевые операции, протезирование, выезд врача на дом, ремонт протезов. Записаться можно на бесплатную консультацию.

Адрес: ул. Амундсена, д. 107, Ленинский район. Телефоны: +7 (950) 652-27-70, +7 (912) 620-58-70, +7 (343) 344-67-55

Круглосуточная стоматология «ТРИО»

Клиника предлагает даже выезд стоматолога на дом. Принять пациента могут через полчаса после звонка оператору. Клиника работает круглосуточно, после 18:00 нужно звонить по телефону +7(343) 200-22-62. Записаться можно и на сайте клиники.

Адрес: ул. Белинского, д. 154, Ленинский район. Телефоны: до 18:00 +7 (343) 266-55-55, после 18:00 +7 (343) 200-22-62

Стоматология «Мастер Дент-Н»

Специалисты предлагают инновационные методы бесконтактного лечения кариеса, лазерного отбеливания зубов и лазерной хирургии. Работают врачи круглосуточно и без выходных.

Адрес: ул. Пехотинцев, д. 21а. Телефон +7 (343) 363-95-32

Стоматология «Позитив Дент»

В «Позитив Дент» можно привезти ребенка ночью с зубной болью. Лечат также взрослых пациентов. Круглосуточная стоматология для детей и взрослых предлагает также удаление коренных и молочных зубов.

Адрес: ул. Софьи Ковалевской, 3, офис 117. Телефон +7 (343) 3786519

Стоматологическая клиника «ЯХОНТ-98»

Стоматология принимает взрослых и детей. Она особенно хорошо проявила себя в ортопедии. Клинику нельзя назвать круглосуточной, но работает она до позднего вечера. Часы работы ежедневно с 9:00 до 22:00.

Адрес: ул. 8 Марта, д. 185/4, Чкаловский район. Телефон +7 (343) 381-08-11

Стоматология «Территория улыбки»

Вылечить зуб ночью в стоматологии в Екатеринбурге ребенку или взрослому можно в «Территории улыбки» до 2 часов ночи. Открывается клиника в 8 часов утра. Ночью стоматология работает по предварительной записи по телефону или на сайте клиники.

Адрес: ул. Посадская, д. 38. Телефон +7 (922) 118-48-11