Как избежать опасности при нырянии в ледяную воду и как помочь пострадавшему

Специалисты советуют погружаться в ледяную воду не более чем на 10 секунд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне праздника Крещения Господня специалисты рассказали уральцам о том, как будет организована безопасность при крещенских купаниях. Если вы собираетесь окунуться в прорубь, то стоит знать, как себя вести и как помочь человеку, если он пострадал при нырянии в ледяную воду.

По словам руководителя Свердловского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Ильяса Тлеубаева, в 2023 году помогать спасателям на купелях будет свыше 400 студентов в качестве волонтеров. В задачи волонтеров входят отсечка очереди, разговор с гражданами, контроль и работа в палатках. Там они обеспечивают людей горячим чаем и поддерживает тепло в печках в обогреваемых палатках, чтобы люди избежали переохлаждение.

Сложные ситуации могут возникнуть, если человек заранее не готовился к окунанию в ледяную воду перед Крещением. Президент Федерации зимнего плавания Свердловской области Василий Ястребов отмечает, что опытные моржи советуют начинать закалку хотя бы за месяц до события. Достаточно хотя бы принимать прохладный душ, холодные ванны или прогуливаться по улице в легкой одежде в качестве закаливания.

- Безопасное время нахождения в воде занимает от 2 до 10 секунд, больше не надо, а то начнется переохлаждение, - говорит Василий Ястребов. - Нет необходимости нырять с головой, во-первых, церковь этого не рекомендует, а во-вторых, это экстремально. И в целом в ледяную воду лучше заходить в шапке и тапочках.

Опасные ситуации для здоровья возникают из-за того, что при воздействии низких температур на организм происходит резкое сужение сосудов. Именно поэтому медицинские работники говорят, что окунаться в купели не стоит людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы или заболеваниями головного мозга.

Что нужно делать при чрезвычайных ситуациях на купелях

И Василий Ястребов и Ильяс Тлейбаев настаивают на том, что окунаться в ледяную воду нужно только в оборудованных купелях. Дело в том, что рядом с ними несут круглосуточное дежурство бригады скорой медицинской помощи. В тяжелой ситуации они быстро окажутся рядом с пострадавшим с необходимыми медпрепаратами и оборудованием.

Если вы оказались на несанкционированной купели, то при чрезвычайных ситуациях вам нужно звонить по телефонам 01, 101 или 112.

При окунании в купель человеку может стать плохо очень резко, так как сосуды сокращаются моментально. Если человек теряет сознание или чувствует боль в сердце, его надо как можно скорее вытащить из воды и громко позвать спасателей МЧС, волонтеров, полицию или врачей. Все они 18 и 19 января работают около купелей в постоянном режиме.

Пострадавшего нужно укутать пледом, дать теплую одежду, проводить в теплую палатку или помещение около купели.

После купания теплый сладкий чай рекомендуется всем, и тем более тем, кто плохо себя почувствовал. Ему надо согреться и прийти в стабильное состояние. При болях в сердце можно выпить капли корвалола, валокардиамина либо положить под язык нитроглицерин или валидол. Нужно следить за состоянием пострадавшего некоторое время. Поэтому рекомендуется находиться полчаса под наблюдением врачей скорой помощи.

После инцидента нужно записаться на прием к профильному специалисту. Рекомендуется проверить здоровье, чтобы не пускать ситуацию на самотек.