На тренировку Татьяна пришла с внуком. Фото: предоставила Татьяна Бобкова

Татьяне Бобковой - 65 лет. Скажи ей раньше, что в таком возрасте она начнет тягать гири – не поверила бы. Ведь спорт и она были вещи противоположные. А тут Татьяна привела своего единственного внука в секцию, познакомилась с тренером – батюшкой, да еще и рекордсменом по гиревому спорту и втянулась. За полчаса она может поднять 8-килограммовую гирю 150 раз без перерыва. О том, почему Татьяна боялась приходить в зал и, как спорт изменил ее жизнь, женщина рассказала «КП-Екатеринбург».

В РУКАХ ПОЯВЛЯЕТСЯ СИЛА

Татьяна Бобкова работает в офисе специалистом по маркетингу. Еще зимой этого года она просто провожала своего 13-летнего внука на тренировку. И внезапно для себя открыла гиревой спорт.

- Обычно я либо встречаю, либо провожаю внука. А в этот раз думаю: почему бы и самой не позаниматься? Пошла на кардио тренировки. А потом смотрю, что весь зал с гирями занимается. Стало интересно, подумала, что хочу попробовать поднять их, - смеется Татьяна. – А я ведь раньше вообще никаким спортом не занималась!

Признается - поначалу стеснялась. Ведь вокруг дети да молодежь. А у нее совсем другая возрастная категория.

- Мне все казалось, что другие участники поглядывают на меня с мыслью: «И что она тут делает», - рассказывает спортсменка. – Из-за возраста считала, что такие занятия не для меня, но тренер настойчиво предлагал попробовать себя в гиревом фитнесе. И постепенно стеснение прошло. Я поняла, что людям важно следить за своими результатами, а не увлеченно смотреть на других.

Командует всем спортивным парадом звезда гиревого спорта – мастер спорта международного класса Александр Шанин. Он же служит иеромонахом в Алапаевской епархии, а также ведет тренировки в клубе «Стим». - Татьяна занимается чуть меньше года. Когда вся семья увлекается спортом, это объединяет и становится хорошей мотивацией на результат. С нагрузкой Татьяна справляется хорошо, она выполняет упражнения внимательно. На наших тренировках индивидуальный подход к каждому спортсмену. Нет такого, чтоб для всех были выбраны одинаковые нагрузки. В зале есть тренажеры, а также гири разной тяжести от двух до десяти килограммов. Они позволяют давать нагрузку в зависимости от возраста, - отмечает тренер Александр Шанин.

Также мастер спорта отмечает, что среди спортсменов в возрасте 60+ гиревым спортом занимаются пять человек. Из них – две женщины.

- На тренировках мне нелегко, ведь у меня нет подготовки. Под руководством тренера работаю над техникой, - продолжает она. - И знаете, замечаю, что в руках появляется сила.

ЗА ПОЛЧАСА 150 ПОДНЯТИЙ ГИРИ

Татьяна посещает секцию по гиревому спорту два, а то и три раза в неделю. Другие спортсмены клуба всегда интересуются, когда она придет в очередной раз. Сейчас пенсионерка готова дать фору молодым ребятам - гирю весом 8 килограммов она может поднять 150 раз подряд!

- Я в гиревой спорт пришла для своего удовольствия и здоровья. Чаще я поднимаю гирю по 6 килограммов. Но могу и восемь. За получасовой марафон могу поднять ее примерно 150 раз, а может быть больше, - смеется она. - Свою нагрузку контролирую. После тренировки чувствую прилив сил. Теперь это мой способ разнообразить будни, поработать над своей силой и укрепить здоровье.

Татьяна Бобкова поднимает гири весом до 8 килограмм по 150 раз. Фото: предоставила Татьяна Бобкова

На вопрос вдохновляет ли она других людей на занятия спортом, Татьяна смущенно отмахивает. Говорит, мол, нет универсального совета, который помог бы замотивировать людей. Над просто захотеть. А дальше должна быть самодисциплина. Кстати, именно она помогает Татьяне не пропускать занятия.

- Только встать и пойти - мало. Это будто подвиг какой-то, - смеется она. – Нужно еще и избавляться от мыслей о том, что «лучше сегодня не ходить в спортзал».

С любимым внуком бабушка теперь выезжает на соревнования и показательные выступления. Говорит, что в будущем и сама не прочь стать их участницей. Однако соперниц у нее на горизонте еще нет. Вдобавок после того, как она начала ходить в зал, у нее появилась еще одна полезная привычка - каждое утро Татьяна делает 10-минутную зарядку с гирей. И другим советует заниматься спортом.

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