В гиревой спорт Виталина пришла в прошлом году. Фото: Соцсети Виталины Деминой

В Алапаевске живет 12-летняя школьница, которая не смотря на юный возраст приблизилась к большим победам в гиревом спорте. Виталина Демина подняла шестикилограммовую гирю 1111 раз. Замотивировал ее на мировой рекорд тренер-батюшка, который уже 10 лет в спорте. «КП-Екатеринбург» поговорили с Виталиной о том, как девочка пришла в спорт и какие достижения она уже имеет.

НА РЕКОРДЫ ВДОХНОВИЛ ТРЕНЕР

На первую тренировку в алапаевский спортклуб Виталина пришла зимой прошлого года. Захотела составить папе компанию. Правда, отец Виталины сам занимается редко – не хватает времени. Мужчина работает преподавателем игры на гитаре и выступает в местном доме культуры. А вот Виталина быстро втянулась.

- Раньше ходила на волейбол, около двух лет. Забросила. Когда папа ходил на тренировки, я пошла с ним. Моим тренером стал Александр Александрович. Он работает священником и параллельно тренером. Поэтому, некоторые обращаются к нему не иначе, как отец Серафим. Тренировки я начала с поднятия гантелей. И уже потом перешла на гири, - рассказала Виталина Демина.

Тренируется девочка чуть ли не каждый день. Уже летом она получила первый детский разряд по гиревому спорту. А насмотревшись на достижения своего тренера, девочка всерьез озадачилась своими рекордами.

- Сначала мой тренер установил рекорд и за пять часов поднял 10-ти килограммовую гирю 5555 раз. И мне также пришла идея, что я могу поднять гири в два килограмма больше пяти тысяч раз. Но сил хватило только на две тысячи раз. А потом, мы приняли решение, что поднимем гирю весом 6 килограммов. Так и подняла ее в толчке 1111 раз, а результаты мы разместили на сайте Международной книги рекордов InterRecord.

В дальнейшем хочу толкнуть 6-ти килограммовую гирю вверх дном больше 26 раз и установить новый мировой рекорд, - отмечает Виталина.

Как рассказала Виталина, на этом ее рекорды не заканчивались. На одной из тренировок она подняла четырехкилограммовую гирю 3394раза. Правда, это достижение они с тренером не фиксировали.

Девочка уверяет, что тренировки ей не надоедают. Фото: Соцсети Виталины Деминой

БРОСАТЬ НЕ ПЛАНИРУЮ

В соревнованиях школьница тоже участвует. По ее словам, в копилке достижений уже 8 первых мест. Виталина завоевала их на всероссийских и международных соревнованиях. Также у школьницы есть три кубка.

- Планирую ставить рекорды дальше. Проигрышей не было. Дома и в школе меня поддерживают. Родители с интересом смотрят на мои выступления на соревнованиях. Иногда в школе делают плакаты с поздравлениями для меня, - рассказала Виталина. - Иногда сижу по вечерам, понимаю, что все болит, ничего поднять не могу. Руки и ноги тяжеленные. А потом, боль отступает, и я иду уже на очередную тренировку. Поразмышлять о том, чтобы все бросить, просто не успеваю. Прихожу со школы, понимаю, что для меня сидеть дома – скучно.

У Виталины уже 8 первых мест на соревнованиях. Фото: предоставила Юлия Демина

По словам школьницы, травм за это время она не получала. На тренировки в спортзал приходят даже шестилетние детки. Занимаются они под присмотром взрослых. Главное, не ослушаться тренера, а победы найдут ее сами.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ Михаил ЧУЛОШНИКОВ, спортивный врач

- Для девочки ее возраста такая нагрузка вредна. Силовые виды спорта рекомендованы детям от 15 лет, ведь до этого возраста у них еще не до конца сформирован скелет, - считает Михаил Чулошников, спортивный врач. - Ранние занятия приводят к раннему закрытию зон роста. У ребенка в дальнейшем могут возникнуть серьезные проблемы, например заболевания опорно-двигательного аппарата, поражение суставов, повреждение межпозвоночных дисков, артрозы и артриты.

Влад КОПЫЛОВ, генеральный директор Международного агентства регистрации рекордов INTERRECORD:

- Как фиксируется рекорд? Сначала от родителей поступает заявка на рекорд. Затем мы проверяем, где подобный рекорд уже был поставлен. Новые рекорды предварительно изучаем, и, если он опасен для здоровья, можем отклонить заявку. Многие россияне пытаются попасть в Книгу рекордов Гиннесса в категории «Больше всего отжиманий в 12 лет». Подобные заявки не принимаются, потому что по европейским законам это считается насилием над ребенком. В России же такие рекорды регистрируют.

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