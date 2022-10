Всероссийская премьера «Маска. Танцы» состоится на СТС

Фото предоставлено СТС

9 октября в 17:00 на СТС стартует развлекательное шоу «Маска. Танцы», в котором за одним судейским столом вновь окажутся Сергей Светлаков и Егор Дружинин. Вместе с ними угадывать, кто из танцующих звёзд скрывается за маской, будут Клава Кока и Тимур Родригез. Кто станет пятым членом жюри и ведущим, телезрители узнают во время эфира.

Фото предоставлено СТС

«Само название шоу уже звучит как вызов, — признаётся Сергей Светлаков. — Очень интересно, как всё будет происходить, а участники справляться с этой непростой задачей». Его давний коллега и хореограф Егор Дружинин не уверен, что большой опыт поможет ему узнать звёзд: «Всё будет сделано так, чтобы нас запутать. И здесь большой вопрос, кто на самом деле будет чувствовать себя соревнующимся: конкурсанты или члены жюри. Думаю, самым проницательным будет Тимур, который уже сорвал не одну маску и многих знает лично».

Фото предоставлено СТС

Самый опытный член жюри — Тимур Родригез — считает, что угадывать танцующих звёзд будет намного сложнее, чем поющих: «Всё-таки вокальные интонации могут выдать человека. И теперь я даже не представляю, за что зацепиться. Но ещё интереснее, как будут справляться участники. Ведь главное здесь — удобство, а как танцевать в этих костюмах, я просто не представляю».

Фото предоставлено СТС

Работа над образами персонажей шоу заняла четыре месяца. Художники проекта поставили перед собой сложнейшую задачу: сделать яркие объёмные костюмы, в которых можно дышать, легко двигаться и выполнять хореографические движения и акробатические трюки. Некоторые костюмы оснащены специальными вентиляторами, а для безопасного и комфортного выступления на сцене предусмотрено антискользящее покрытие. Съёмки масштабного шоу пройдут в павильоне площадью 1 000 квадратных метров. На изготовление декораций ушло больше двух месяцев, а на их монтаж — двадцать один день.

Фото предоставлено СТС

В новом проекте выступят четырнадцать звёзд, а пять членов жюри с помощью подсказок попытаются угадать, кто скрывается за маской. По правилам все участники разделены на группы. После выступления героев зрители выбирают номинантов на выбывание. В финале выпуска одну звезду спасают они, а вторую — жюри. Оставшийся участник раскрывает свою личность и покидает проект.

«Маска. Танцы» — это первая российская версия успешного формата The Masked Dancer, спин-оффа знаменитого The Masked Singer. Ранее СТС и производитель проекта — компания «ВайТ Медиа» — работали вместе над другими большими международными форматами: реалити «Взвешенные люди» (The Biggest Loser) и кулинарные шоу «МастерШеф» (MasterChef) и «МастерШеф. Дети».

«МАСКА. ТАНЦЫ»

Премьера на СТС — 9 октября!

По воскресеньям в 17:00