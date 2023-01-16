В Екатеринбурге покажут перстни в виде Белой Башни и УрФУ

Перстни создал уральский художник. Фото: пресс-служба музея Эрнста Неизвестного

Перстни в виде Белой Башни или Дома Обороны не выдумка ювелиров, а реальные украшения. Их покажут в художественном Музее Эрнста Неизвестного в Екатеринбурге. Авторами произведений искусства стали уральские художники Алексей Попов и Елена Железнова.

Идея создать нечто подобное у Алексея Попова родилась еще лет семь назад. С его слов, все это время уникальные работы создавались постепенно. Готовые работы покажут на выставке «Городские Истории» в Музее Эрнста Неизвестного.

- Потихоньку мы готовились к 300-летию Екатеринбурга. Свое творчество нацелил на подготовку коллекций, которые связаны с архитектурой города, исторической памяти – это словно городская ткань, которая создавалась все 300 лет, - рассказывает художник и автор работ Алексей Попов.

Перстень "Дом Обороны. Фото: пресс-службы музея Эрнста Неизвестного

В украшениях использовали уральские драгоценные камни: родонит, лазурит, яшма, кварц и даже горный хрусталь. А в основе – серебро. Несмотря на то, что идея родилась семь лет назад, ювелирные произведения искусства Алексей продолжает создавать и до сих пор. В его коллекцию вошли не только перстни, но и броши.

Помимо перстня с Белой Башней и Домом Обороны горожанам покажут и другие ювелирные изделия, например «УрФУ», «Каслинский павильон» «Мадрид», «Окружной дом офицеров» и здание гостиницы «Исеть».

Коллекционерам можно будет приобрести необычные перстни и другие украшения после выставки. Правда, о цене с художником придется договариваться.

- Сколько стоят работы, сразу сказать трудно. Мои реквизиты будут указаны, желающим купить перстни можно со мной связаться, и мы обсудим цену, - уточнил Алексей Попов.

Перстень "Дом Обороны". Фото: пресс-службы музея Эрнста Неизвестного

Художница Елена Железнова покажет свои работы «Ируканджи», «Синеголовник» и «Пирлипат».

Открытие «Городских историй» пройдет 18 января в 17:00. Посмотреть на уникальные украшения можно будет до 19 февраля.