На свалке в Екатеринбурге нашли предмет, похожий на самодельную бомбу

ЧП случилось на полигоне "Широкореченский" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на мусорном полигоне обнаружили подозрительный предмет, сильно напоминающее самодельное взрывное устройство. Его нашел на полигоне «Широкореченский» сотрудник во время разбора и сортировки мусора. ЧП случилось 15 января в 21:10.

- Незамедлительно произведена эвакуация личного состава. На место были вызваны соответствующие спецслужбы, которые забрали подозрительный предмет на дальнейшее исследование. Сейчас мусоро-сортировочный комплекс снова работает в штатном режиме, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза».

Сейчас работникам на «Широкореченском» ничего не угрожает: самодельное устройство сразу же изъяли со свалки.

Известно, что предмет, похожий на самодельную бомбу, состоял из нескольких частей – четырех тротиловых шашек с поражающими элементами, сообщал Telegram-канал SHOT. Там же нашли несколько пакетов гвоздей, часы, провода и взрыватели. На момент публикации получить комментарий от полиции не удалось.

Напомним, что в феврале прошлого года в одной из школ Ревды случился сильный пожар. Причиной стала самодельная бомба, сделанная из консервных банок. Тогда никто из учеников и сотрудников не пострадал.