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Происшествия17 февраля 2022 13:34

Самодельную бомбу сделали из консервной банки: ученики рассказали, из-за чего начался пожар в школе в Ревде

Из здания эвакуировали больше 600 человек
Константин ПУЛОВ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Один из классов практически полностью выгорел. Фото: МЧС по Свердловской области

Один из классов практически полностью выгорел. Фото: МЧС по Свердловской области

17 февраля 2022 около полудня в разгар учебного дня загорелась школа №28 в городе Ревда Свердловской области. По данным ГУ МЧС по Свердловской области из здания самостоятельно и при помощи спасателей эвакуировались 663 человека. Никто из людей не пострадал.

Корреспондент «КП-Екатеринбург» узнал подробности возгорания, поговорив с учениками школы. По их словам, кто-то из школьников закинул в шкаф для верхней одежды в раздевалке на первом этаже самодельное взрывное устройство.

- В школу приезжала глава города, разбирались. Есть вероятность того что это была петарда или самодельное взрывное устройство, сделанное из консервной банки и замотанное изолентой. Оно было в шкафу с верхней одеждой, - рассказывает одна из учениц, которая в момент начала пожара была в школе. - Мы ходили за вещами, и большинство курток сгорели, а то что уцелело пахнет гарью. Сгорели рюкзаки. Кто-то забирал свои, так они были совсем черные.

На месте ЧП работали несколько пожарных расчетов. Фото6 МЧС по Свердловской области

На месте ЧП работали несколько пожарных расчетов. Фото6 МЧС по Свердловской области

Также ученики говорят, что слышали хлопок.

- Мы были на обеде. И тут услышали сильный хлопок, - рассказывает «КП-Екатеринбург» ученица школы Алена (имя изменено, - прим.ред). - Тут же включилась пожарная тревога и нас эвакуировали на улицу без верхней одежды.

Пока МЧС боролась с огнем, детей отвели в ЦДО на территории школы. Сильно пострадали личные вещи детей и верхняя одежда. Выгорела часть школьных помещений, включая класс на втором этаже. На место происшествия выезжал прокурор Ревды Алексей Сидорук.

Из школы эвакуировали больше 600 человек. Фото: очевидцы

Из школы эвакуировали больше 600 человек. Фото: очевидцы

После пожара проверку начала прокуратура города Ревды.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратурой Ревды будут установлены обстоятельства происшествия, а также причины и условия, им способствовавшие. Будет дана правовая оценка действиям руководителя и персонала образовательной организации на предмет исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья учащихся. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

ЧППроисшествия: ЧП