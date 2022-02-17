Самодельную бомбу сделали из консервной банки: ученики рассказали, из-за чего начался пожар в школе в Ревде

Один из классов практически полностью выгорел. Фото: МЧС по Свердловской области

17 февраля 2022 около полудня в разгар учебного дня загорелась школа №28 в городе Ревда Свердловской области. По данным ГУ МЧС по Свердловской области из здания самостоятельно и при помощи спасателей эвакуировались 663 человека. Никто из людей не пострадал.

Корреспондент «КП-Екатеринбург» узнал подробности возгорания, поговорив с учениками школы. По их словам, кто-то из школьников закинул в шкаф для верхней одежды в раздевалке на первом этаже самодельное взрывное устройство.

- В школу приезжала глава города, разбирались. Есть вероятность того что это была петарда или самодельное взрывное устройство, сделанное из консервной банки и замотанное изолентой. Оно было в шкафу с верхней одеждой, - рассказывает одна из учениц, которая в момент начала пожара была в школе. - Мы ходили за вещами, и большинство курток сгорели, а то что уцелело пахнет гарью. Сгорели рюкзаки. Кто-то забирал свои, так они были совсем черные.

На месте ЧП работали несколько пожарных расчетов. Фото6 МЧС по Свердловской области

Также ученики говорят, что слышали хлопок.

- Мы были на обеде. И тут услышали сильный хлопок, - рассказывает «КП-Екатеринбург» ученица школы Алена (имя изменено, - прим.ред). - Тут же включилась пожарная тревога и нас эвакуировали на улицу без верхней одежды.

Пока МЧС боролась с огнем, детей отвели в ЦДО на территории школы. Сильно пострадали личные вещи детей и верхняя одежда. Выгорела часть школьных помещений, включая класс на втором этаже. На место происшествия выезжал прокурор Ревды Алексей Сидорук.

Из школы эвакуировали больше 600 человек. Фото: очевидцы

После пожара проверку начала прокуратура города Ревды.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратурой Ревды будут установлены обстоятельства происшествия, а также причины и условия, им способствовавшие. Будет дана правовая оценка действиям руководителя и персонала образовательной организации на предмет исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья учащихся. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.