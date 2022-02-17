Эвакуировали больше 600 человек: в Ревде загорелась школа

На месте пожара работают 8 единиц пожарно-спасательной техники и 22 человека личного состава Фото: МЧС по Свердловской области

В школе №28 в Ревде днем, 17 февраля, произошел пожар. Огонь вспыхнул в кабинете на втором этаже учебного заведения. По данным МЧС, пламя охватило мебель в классе русского языка и литературы.

- Сообщение о пожаре в школе по адресу: Ревда, улица Мира,30 поступило в 12:19. Администрация школы и пожарные провели эвакуацию детей и сотрудников, всего эвакуировано более 600 человек. В 12:27 пожарные локализовали огонь, в 12:37 открытое горение было ликвидировано, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. На месте пожара работают 8 единиц пожарно-спасательной техники и 22 человека личного состава. Они проводят проливку сгоревших конструкций.

В МЧС отметили, что информации о пострадавших во время пожара не поступало. Причина возгорания сейчас устанавливается. Как рассказали «КП-Екатеринбург» очевидцы, пожар мог произойти из-за того, что школьники взорвали в классе петарду.

Из здания были эвакуированы 663 учащихся и преподавательский состав. Фото: прокуратура Свердловской области

- Пока ничего не известно, горел кабинет на втором этаже. Слухов много, но скорее всего они не правдивы. Сейчас детей забрали родители домой, - рассказала «КП-Екатеринбург» ученица девятого класса школы №28.

В прокуратуре начали проводить проверку после произошедшего. В ведомстве уточнили, что из здания были эвакуированы 663 учащихся и преподавательский состав.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратурой Ревды будут установлены обстоятельства происшествия, а также причины и условия, им способствовавшие. Будет дана правовая оценка действиям руководителя и персонала образовательной организации на предмет исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья учащихся, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Также там добавили, что в школу выехал прокурор Ревды Алексей Сидорук.