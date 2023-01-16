Били лежачих: в Каменске-Уральском охрана жестоко расправилась с посетителями ночного клуба

Двум мужчинам понадобилась помощь медиков. Фото: скриншот видео

Посетители ночного клуба в Каменске-Уральском стали свидетелями жестокой расправы. Ночью 15 января несколько охранников избивали трех пришедших гостей. Видео происшествия опубликовал паблик «Инцидент Каменск-Уральский».

Как сообщают очевидцы, молодой парень и охранник вышли из клуба на улицу. Далее они уверяют, что охранник первым нанес мощный удар посетителю. Завязалась ожесточенная драка с участием нескольких человек. На видео запечатлено, как мужчина в черной футболке технично избивает лежащего на снегу мужчину в свитере. Рядом с ними конфликт продолжают еще трое – они также бьют ногами лежащих парней.

- Ребят, хватит! – кричит один из посетителей.

Очевидцы уверяют, что один из парней был весь в крови, но даже это не остановило охранников. Сотрудники отправили в нокаут парня вновь. Как уверяют клабберы, им запретили снимать произошедшую потасовку и просили удалить кадры.

Одна из жительниц Каменска-Уральского разглядела, что на видеоролике в борьбу с посетителями-безбилетниками вступил тренер по детскому боксу.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области отметили, что полицейские начали проверку по этому инциденту. Устанавливаются все версии произошедшего конфликта.

- В отдел полиции поступило два сообщения из травмпункта. Заявление по факту произошедшего написал один молодой человек. Госпитализация участникам конфликта не потребовалась. Проведение проверки поручено службе участковых. Они отрабатывают версии ссоры, переросшей в драку. По итогам проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение, - рассказал «КП-Екатеринбург» глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Полковник Горелых добавил, что, по одной из версий, парни хотели пройти в клуб и охрана потребовала у потенциальных посетителей билеты.

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