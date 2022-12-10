В Екатеринбурге у БЦ «Высоцкий» произошла массовая драка со стрельбой

Одного из парней бросили на землю и начали запинывать. Фото: паблик «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге утром 10 декабря около бизнес-центра «Высоцкий», рядом с которым находится ночной клуб, произошла массовая драка со стрельбой. Видео разместил паблик «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что конфликт произошел у группы молодых людей. На видео слышен звук выстрела. Затем один из участников отрывает другого от земли и бросает на землю. После лежащего начинают запинывать другие парни. На заднем плане кто кричит: «Стой!». В свердловском главке «КП-Екатеринбург» подтвердили инцидент.

- В микрорайоне, о котором идет речь, был произведен один выстрел в землю из травматического пистолета. В результате применения оружия раненых нет, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он сообщил, что выстрел был сделан из пистолета Grand Power T12. Его хозяином является 38-летний местный житель Леонид. Его доставили в отдел полиции. Силовики устанавливают мотивы мужчины. При этом второй участник конфликта ушел с места происшествия. Он не обращался в полицию.

- По одной из отрабатываемых полицией версий, за столик в увеселительном заведении, за которым находился владелец травматического пистолета, подсел неизвестный, из-за чего произошла ссора, - сообщил Горелых.

Это уже второй случай стрельбы в Екатеринбурге за последнюю неделю. Предыдущий инцидент произошел 7 декабря на ВИЗе. Перестрелка случилась на улице Татищева. Тогда конфликт завязался из-за киоска с фейерверками: две стороны не поделили место под торговую точку. В итоге пострадали два человека. Силовики возбудили уголовное дело.