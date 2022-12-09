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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 10:38

После массовой стрельбы на ВИЗе силовики возбудили уголовное дело

В полиции начали расследование после перестрелки на Татищева
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Кадр с места ЧП 7 декабря. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Кадр с места ЧП 7 декабря. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

После стрельбы на ВИЗе в Екатеринбурге в полиции возбудили уголовное дело. Перестрелка на улице Татищева прошла утром 7 декабря 2022 года. Тогда конфликт завязался из-за киоска с фейерверками: две стороны не поделили место под торговую точку.

В то утро приехал эвакуатор, чтобы погрузить один киоск и поставить на его место другой. Началась потасовка. В массовой перестрелке с обеих сторон было около 10-ти человек. Уголовное дело заведено по 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия». Известно, что подозреваемый по уголовному делу один человек.

- Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 112 УК РФ. Ведется расследование, - подтвердил «КП-Екатеринбург» представитель пресс-группы городского УМВД Евгений Крюков.

После стрельбы пострадало два человека, один из них был госпитализирован врачами. Остальные, на тот момент подозреваемые, сбежали с места ЧП, побросав машины и документы. Полицейские нашли в автомобилях несколько гильз, кастет, магазин для патронов от пистолета и другие вещественные доказательства.