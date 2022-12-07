Перестрелка случилась 7 декабря. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

В Екатеринбурге утром 7 декабря произошла массовая драка и перестрелка. Больше 10-ти человек на улице Татищева столкнулись прямо на тротуаре возле жилого многоэтажного дома. Конфликт случился из-за киосков: две стороны не поделили место для торговой точки.

- Перестрелка на Татищева была. Там два коммерсанта не поделили место под киоск с фейерверками. Эвакуатор приехал, чтобы погрузить один киоск и поставить другой. А хозяина уже стоявшего киоска - это не устроило, - рассказывает «КП -Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией. - Начали разбираться. Потом и с той и с другой стороны подъехали вооруженные парни. Человек по 10 с каждой стороны. Стреляли из травматов.

Полиция работает на месте. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

В полиции «КП-Екатеринбург» уточнили, что в настоящий момент полиция работает на месте. Известно, что в перестрелке пострадали два человека. Остальные сбежали, побросав машины вместе с документами. Один из дебоширов задержан, один в больнице, остальных ищут.

- Сообщение о данном инциденте поступило в дежурную часть ГУ МВД по Свердловской области в 09.19 по линии 112. Полиция изъяла несколько гильз, а также нашла два автомобиля, в салоне которых обнаружены кастет, магазин для патронов от пистолета и другие вещественные доказательства. Оперуполномоченные анализируют видеозаписи, устанавливают личности всех участников инцидента. По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по ст.213 или 115 ч.2 УК РФ. Это будет зависеть от степени тяжести причиненных потерпевшему мужчине травм, - сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.