В Екатеринбурге хирург-стоматолог подрабатывал наркоторговцем

Во время обыска квартиры у стоматолога было обнаружено и изъято 2,7 килограмм растения конопли Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Октябрьский суд вынес приговор 40-летнему хирургу-стоматологу, который выращивал в одной из своих квартир на Машинной коноплю и торговал ей.

- Государственный обвинитель представил доказательства того, что у осужденного возник преступный умысел на незаконный сбыт наркотических средств - марихуаны - на территории Свердловской области. Для реализации этой цели осужденный приобрел семена наркосодержащего растения - конопля, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Чтобы вырастить растения, содержащие наркотические вещества, он освоил методику выращивания, купил удобрения и лампы. А затем обустроил нарколабораторию и путем переработки получил наркотическое средство.

Продавать регулярно наркотики он стал знакомому, с которым договорился об этом в мессенджере. Тому, кстати, уже вынесли приговор за незаконный оборот наркотических средств.

Всего суд доказал три факта продажи с июля по октябрь 2021 года выращенной стоматологом марихуаны своему знакомому. Задержан хирург был при последней продаже.

- Выявили и изобличили горе - садовника сотрудники полиции ОВД Сысерти из подразделения по борьбе с не законным оборотом наркотических веществ в ходе оперативно-розыскных мероприятий, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Еще на этапе следственных процессуальных действий подозреваемый дантист заплакал, а затем раскаялся и дал признательные показания. Уголовное дело расследовало следственное подразделение полиции Сысерти.

В прокуратуре добавили, что в принадлежащей стоматологу квартире были обнаружены и изъяты из незаконного оборота: растения конопли общей массой свыше 2,7 килограмм, марихуана общей массой 939,5 грамм, а также части растений конопли, содержащие наркотическое средство, общей массой свыше 2,1 килограмм, электронные весы и 205 полимерных банок.

Суд признал стоматолога виновным по чч. 1, 3 ст. 228.1 УК РФ (Незаконное изготовление, сбыт наркотических средств, в том числе в значительном размере) и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и их частей, в крупном размере) и приговорил к девяти годам исправительной колонии строго режима. Кроме того, ему придется заплатить 500 тысяч рублей штрафа.

Осужденный вину полностью признал. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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