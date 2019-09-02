Думали террорист, оказался – дантист: врач пытался взорвать возлюбленную, но пенсионерка выбросила бомбу в мусорку

- Я с детства боялась зубных, но как только увидела Дмитрия Викторовича, то забыла про страх. У меня сильно болел зуб, но он удалил его очень быстро и безболезненно. Теперь я буду ходить на прием только к нему! – это лишь один из десятков восторженных отзывов о работе екатеринбургского стоматолога Дмитрия Мурашова.

Только его пациенты вряд ли знают о том, врач уже девять месяцев сидит за решеткой в ожидании суда. 27-летнего специалиста обвиняют в покушении на убийство гражданской жены довольно изощренным способом – взрывом самодельной бомбы.

ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ ОДНА ССОРА

С Еленой Фирсовой (имя и фамилия изменены – Прим. Ред.) Дмитрий познакомился пять лет назад. Они работали в одной стоматологии на Уралмаше: оба были дантистами. Дмитрий практически сразу начал ухаживать за миловидной Еленой. Она же держалась с ним немного настороженно.

- Лена старше Димы на четыре года. К тому же у нее уже был ребенок от первого брака, - вспоминают коллеги Мурашева. – Но Дима очень симпатичный мужчина. Он начал за ней ухаживать и она сдалась. Мы знали о том, что они начали встречаться, они этого не скрывали. Со стороны у них были достаточно гармоничные хорошие отношения.

Спустя год Дмитрий переехал в квартиру любимой на улице Чкалова.

- На работе к Диме никогда претензий не было, он был одним из лучших стоматологов района. Но прошлой осенью он стал каким-то молчаливым, нервным, - рассказывает знакомый пары. – Скорее всего, дома не все ладилось. Они жили вместе больше трех лет. Были не женаты. Лена хотела узаконить отношения, и видимо пилила Диме мозг.

По словам знакомых, Дмитрий все чаще приходил на работу смурным. Если его спрашивали, что случилось, он огрызался. Все чаще можно было услышать от нег о слова: «надоело», «достало»…

Елена не подозревала о том, что гражданский муж пытался ее убить. Даже сейчас она не верит, что Дмитрий мог желать ей смерти. Фото: соцсети

ПЛАН СОРВАЛА СОТРУДНИЦА ЖЭКАКак оказалось, относились они к семейной жизни. Уйти от Елены Дмитрий не решался. Но желание покончить со всем раз и навсегда – стало маниакальным. В итоге, Мурашев решил расправиться с Еленой. В качестве помощника выбрал лучшего друга – Романа Иванюшина. Последний нехотя согласился, выбора у него не было: за полгода до этого он взял в долг у Мурашова 100 тысяч рублей на покупку машины, но деньги так и не вернул. Вот и пришлось расплачиваться участием в преступлении.

Расправиться с любимой Дмитрий решил весьма изощренным способом. Дантист неделю изучал, как своими руками изготовить бомбу. Ее он вместе с Иванюшиным собирал в своей квартире в Пионерском поселке. В обычную канистру подельники поместили смесь карбида. Предусмотрели и способ детонации – прикрепили к емкости мобильник, на который было достаточно позвонить.

Датой расправы было назначено 16 октября, вторник. В тот день Дмитрий работал в первую смену, а Елена во вторую. Утром Мурашев ушел в стоматологию, поручив всю грязную работу товарищу. Иванюшина во дворе никто не знал, поэтому ему проще было подкинуть к подъезду взрывчатку. Действия друга Мурашов контролировал дистанционно:

- Как только она выйдет из дома – жми на кнопку, - напоследок сказал стоматолог.

Пожилая сотрудница ЖЭКа едва не сгорела заживо. Фото: соцсети

Иванюшин заранее поставил канистру рядом с подъездом, из которого должна была выйти Елена. А после спрятался в кустах и наблюдал за происходящим. Казалось, что все пройдет гладко. Однако в последний момент к месту готовящегося преступления подошла сотрудница местного ЖЭКа, 63-летняя Нина Аминова. Бабушка контролировала работу дворников и бесхозная канистра на участке ее явно не устроила. Женщина забрала «мусор» и направилась в сторону контейнера. В этот момент канистра рванула: бомба сдетонировала прямо в руках у Нины Аминовой, от искр вспыхнула тонкая крутка.

- Ее спасло только то, что на ней было несколько слоев одежды, - рассказывают коллеги Нины Аминовой. – Она потом долгое время боялась на улицу выходить, но в итоге вернулась на работу.

Нина Александровна отделалась ожогами второй степени. Позже выяснилось, у Мурашова и в мыслях не было калечить или убивать кого-либо еще, вот только его друг Иванюшин в решающий момент запаниковал и все же привел бомбу в действие.

ЛЮБИМАЯ ПРОСТИЛА

За считанные часы сыщики установили, из чего была сделана бомба. И тут же возникло множество вопросов. Чья-то детская шалость или террористический акт?

- Преступление удалось раскрыть в течение месяца благодаря слаженной работе совместно с коллегами из ФСБ, - рассказывает «КП»- Екатеринбург глава следственного отдела по Чкаловскому району Вадим Терновой. – Рассматривались все версии: от хулиганства до заказного убийства. В первую очередь выясняли, кто живет в этом доме, есть ли среди них бизнесмены или бывшие преступники. Также были изучены записи с камер видеонаблюдения всего квартала. На них и был замечен Иванюшин. Кроме этого были отслежены его звонки Мурашову до и после взрыва. То есть в тот день они постоянно были на связи. На первом же допросе мужчины признались в содеянном. Уже в конце ноября стоматолог и его друг были задержаны и отправлены в СИЗО.

С конца прошлого года Мурашов и Иванюшин находятся в СИЗО. Фото: Валерий Горелых

Но как говориться любовь бывает зла. Не смотря на все произошедшее, Елена до сих пор не может поверить в то, что Дмитрий хотел ее убить. На судебном заседании по мере пресечения она всячески пыталась вступиться за Мурашова и уверяла следователей, что те арестовали не того.

- Вспоминать про это тяжело. Поймите по-человечески, общаться на эту тему я не хочу, - кратко ответила Фирсова.

Момент взрыва бомбы. Фото: соцсети

Совсем скоро Мурашов предстанет перед судом, ему грозит более 15 лет в колонии по 105 статье Уголовного кодекса РФ «Покушение на убийство». А вот его подельник, судя по всему, избежит наказания. В ходе следствия Роман Иванюшин был признан невменяемым, скорее всего суд отправит его на принудительное лечение.