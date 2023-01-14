Жители восьми домов на Уктусе остались без света и тепла

Причиной неудобств горожан стали несанкционированные земляные работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге утром выходного дня жители восьми домов на Уктусе проснулись и обнаружили, что их отключили от электричества и отопления. Все дело в том, что на улице Рощинской произошла коммунальная авария. Об этом рассказали «КП-Екатеринбург» в компании «Россети-Урал».

Без света и тепла остались дома № 27, 29, 31, 37, 37а, 39, 39б и 41. Неполадки появились из-за несогласованных с энергетиками земляных работ. Строители повредили сразу два энергообъекта.

- В виду того, что это кабельные линии, для этого потребуется время. Тем более повредили строители сразу два энергообъекта, лишив возможности энергетиков использовать резервные схемы. Пока идут восстановительные работы и земляные работы энергетики уже подключили три мощных дизель-генератора для обеспечения электроснабжения социальных объектов, - рассказали «КП-Екатеринбург» в энергетической компании.

На данный момент работники «Россети-Урал» пытаются ликвидировать нарушения. Работы планируют завершить в ближайшее время.

В компании отметили, что сейчас в домах есть отопление. Кроме того, к резервным источникам удалось подключить лифты.

Ранее, 9 января, коттеджный поселок под Екатеринбургом остался без отопления в аномальные морозы. Всего от коммунальной аварии пострадали 50 домов в Растущем.