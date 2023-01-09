Коттеджный поселок под Екатеринбургом остался без отопления в аномальные морозы

В ночь на 9 января температура опускалась до -40 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители поселка Растущий под Екатеринбургом остались без отопления и электричества во время морозов. Об этом сообщает портал E1.RU.

- С 1 января с 00:03 у нас постоянные отключения электроэнергии. Я все праздники терпела периодическое отсутствие возможности посмотреть фильм и согреть чайник, но было хотя бы тепло, потому что включали в течение пары часов. Сейчас уже не смешно, можно надевать верхнюю одежду, - рассказала жительница.

Она отметила, что с такой проблемой столкнулись около 50 домов. В «Россети Урал» «КП-Екатеринбург» объяснили, что это произошло из-за сильной нагрузки на электросетевую инфраструктуру.

- В связи с этим произошло технологическое нарушение, которое потребовало замену автоматических защит на одной из трансформаторных подстанций в данном коттеджном поселке, - заявили там.

В компании подчеркнули, что нарушение уже ликвидировано и все клиенты запитаны. В ночь на 9 января температура в Свердловской области опускалась до -40 градусов. Региональное МЧС предупреждало уральцев об аномальной погоде.