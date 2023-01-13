На Широкой Речке мужчина открыл стрельбу на улице

В полиции заинтересовались происшествием Фото: Иван ВИСЛОВ

В Екатеринбурге в районе Широкой Речки заметили неадекватного мужчину с пистолетом. Он выстрелил в холостую без патрона из травматического пистолета ранним утром 13 января. Очевидцы говорят, что сразу после выстрела дебошир вел себя странно: кричал и запрещал оборачиваться на него.

- Утром в 7 часов рядом с домом по улице Евгения Савкова, 46 ко мне подошел какой-то неадекватный мужчина. Достал травматический пистолет и сделал холостой выстрел, после чего направился в сторону Ручейной, 55 с криками, чтобы я не оборачивался на него. Не знаю, для чего были произведены его действия. Не поймешь, что у него на уме, рядом школа, дети ходят, - рассказал очевидец случившегося Роман Абдуллаев в группе во «Вконтакте» «Широкая речка. Мичуринский».

Роман запомнил, во что был одет мужчина: черная куртка с капюшоном, черные штаны и кроссовки, за спиной рюкзак в камуфляжном цвете.

Всех, кто видел похожего человека, неравнодушный житель поселка Мичуринского на Широкой Речке попросил обращаться в полицию. Там заинтересовались происшествием.

- Сообщение поступило в отдел полиции №8. В настоящее время сотрудники территориального ОВД проверяют данную информацию, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

До этого, в октябре 2022 года, другой неадекватный мужчина появился с пистолетом уже в общественном транспорте. Он угрожал им водителю автобуса №070.