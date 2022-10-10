В Екатеринбурге пассажир автобуса угрожал водителю пистолетом

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В Екатеринбурге 9 октября пассажир автобуса №070 угрожал водителю пистолетом. Мужчина разозлился из-за того, что его не высадили посреди дороги. Было ли оружие настоящим - неизвестно.

- Водитель отказался высаживать пассажира не на остановке, на что имел полное право. Почему такие неадекватные люди ходят с оружием? Человек был в нетрезвом состоянии, с бутылкой пива. Вышел на остановке «Поселок Светлореченский», - рассказали очевидцы группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

В полиции «КП-Екатеринбург» сообщили, что заявлений по данному факту к ним не поступало.

- Водитель автобуса может обратиться в ближайший территориальный ОВД или по телефону 102(02), - добавили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Напомним, ранее в Екатеринбурге пассажир автобуса распылил перцовый баллончик в кондуктора маршрутки 014. Конфликт между мужчинами произошел из-за оплаты проезда вечером, 13 сентября на остановке Фрунзе.