Стало известно, из-за чего умерла пенсионерка, полтора месяца ждавшая спасения в лесной хижине

В Серове простились с Любовью Логиновой в четверг, 29 сентября. Фото: предоставлено родственниками погибшей

В Серове накануне простились с 67-летней Любовью Логиновой. В начале июля женщина потерялась в лесу, когда пошла за грибами с сыном и невесткой. Официальные поиски длились шесть дней. Впоследствии ее искали родственники с добровольцами, но тщетно. К концу июля многие думали, что она погибла. Но оказалось, что как минимум до конца августа она была жива. Женщина три дня бродила по лесу, пока не вышла на небольшой домик, построенный кем-то глубоко в лесу на болотах. В нем она жила, отмечая на стене кусочком угля даты.

- 12 июля она туда пришла. А последняя зачеркнутая дата – 31 августа. Получается, она прожила там больше полутора месяцев, - рассказывал Анатолий, сын погибшей.

В прошлую субботу, 24 сентября, на домик набрели местные жители, пришедшие на болото за клюквой. Внутри на нарах под одеялами они нашли тело женщины. На стене была написана ее фамилия, а также указаны номера телефонов ее родных. В понедельник тело было вывезено из труднодоступной местности и отправлено на судмедэкспертизу. Она показала причину смерти женщины.

- Вскрытие показало, что причиной смерти стало переохлаждение. Там написано, что это было воздействие природных низких температур, - рассказал Анатолий Логинов. - Мне сказали, что уголовное дело возбуждать не будут.

Добавим, что в Серовском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Свердловской области отметили, что по факту смерти женщины идет проверка.

- Смерть не носит криминального характера, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области

Прощание с Любовью Логиновой прошло в четверг, 29 сентября, в Пророко-Ильинской церкви в Серове. Похоронили ее на Новом кладбище города.

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