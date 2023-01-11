Какие рестораны Екатеринбурга и Свердловской области посетить во время фестиваля аутентичной уральской кухни

До конца января уральцы могут попробовать традиционные блюда уральской кухни в новом звучании. Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 января 2023 года на территории Большого Урала начался Фестиваль аутентичной уральской кухни. В проекте участвуют Свердловская область, Тюмень, Томск, Уфа, Пермь, Магнитогорск и Челябинск. Фестиваль продлится до 29 января. «КП-Екатеринбург» расскажет, какие рестораны Свердловской области и какие блюда они предлагают для гурманов в последующие две недели.

Шеф-повара из разных городов Урала хотят совершить революцию в восприятии кухни региона. Миссия фестиваля - рассказать уральцам и их гостям о локальной культуре и местных особенностях через призму гастрономии.

Фестиваль аутентичной уральской кухни 2023: список участников, блюда и стоимость фестивального меню

Екатеринбург представлен на фестивале наиболее широко. Однако в этом году в мероприятии участвуют многие города Свердловской области. Поэтому вы можете попробовать уральские блюда в черте Екатеринбурга или выехать за его пределы. Стоимость фестивального меню во всех участниках стоит 1100 рублей.

Нижний Тагил, ресторан «Люди говорят»

В специальное меню входят сморреброд на демидовском хлебе с рваным ягненком и моченой брусникой, кедровая каша из полбы, сосновыми шишками и уткой конфи и морковный торт с цветами таволги.

Адрес: Горбуновская улица, 33, Нижний Тагил. Телефон: +7 (922) 021-33-33

Ревда, кафе «Водная станция»

Для фестивального меню подготовили кабачковую икру на ремесленном хлебе с щучьей икрой, томленое филе сома в хрене с картофелем и опятами, бисквит с повидлом из свеклы и пеной из сметаны.

Адрес: улица Возмутителей, 3а, Ревда. Телефон: +7 (922) 229-33-55

Верхняя Сысерть, ресторан «Лесной»

Шеф-повар подготовил для гостей муксун с печеным картофелем и копченой сметаной, утиную грудку в глазури из кваса и кашей из пшена и репы и морковный пирог с облепиховым взваром и кремом из вареной сгущёнки.

Адрес: п. Верхняя Сысерть, природный парк «Бажовские места» координаты для навигатора: 56.453191,60.713446. Телефон: 8 (343) 382 20 40 и +7 (932) 618 09 64 (WhatsApp)

Верхняя Пышма, бистро «ДВА ДЕДА»

Фестивальный сет назвали «Сказы Бажова», а настойки - «Малахитовая шкатулка». В меню вошли три блюда. Среди них: «Зелёная кобылка» - заливное из хариуса и речной форели с морковной икрой, хрустящей бородинской крошкой и соусом из корня хрена. «Серебряное копытце» - пельмени с томленой косулей, боровиками, можжевеловой ягодой и кисло-сладким повидлом из калины. «Огневушка-поскакушка» - облепихово-тыквенное мороженое с пихтовым бисквитом и золотой карамелью.

В напитки вошли свекольная настойка с чесноком и семенами укропа «Яшма», настойка на березовом соке с крыжовником и ревенем «Малахит» и медовая настойка на чабреце и ягоде можжевельника «Золото».

Адрес: улица Малышева, 27. Телефон: +7 (902) 878-14-65

Екатеринбург

Бистро «Неизвестный»

В специальное меню вошли уральская закуска из свеклы, маринованных трав и майонеза на медунице, каша из булгура с оленем, еловым муссом и можжевеловой солью и чизкейк Сан-Себастьян с белыми грибами и сливочной горчицей.

- Подаем закуску мы на красивом алюминиевом "коралле", которую сделали сами. Директор бистро «Неизвестный» Дмитрий Хомутов, также является владельцем литейного цеха Intermold, и нам хотелось передать эту эстетику, которую мы, уральцы, находим в нашем заводском крае. Мы вдохновились работой Тимофея Ради - тем, как он украшал абажурами фонари возле Оперного театра, и, специально для фестиваля Уральской кухни, украсили похожими абажурчиками наши настольные светильники, - отмечают в бистро.

Адрес: улица Чернышевского, 8. Телефон: +7 (343) 271-88-08

Ресторан «LE VICOMTE»

Шеф-повар разработал свеклу в пяти текстурах с творожным кремом и щучьей икрой, слоеный пирог с паштетом из мяса утки, малиновым соусом и грушевым пюре и мусс из копченой тыквы с облепиховым соусом, тыквенной карамелью, и сладким луком.

В десерте используется копченая тыква для приготовления мусса, сок тыквы – для карамели и тыквенные семечки с хрустящей карамелью из лука для завершения композиции.

- Такое сочетание позволяет не только насладиться тонким вкусом, но и дает понимание, что десерт можно приготовить из одной тыквы, без использования шоколада, меда, яиц! Только натуральный чистый вкус Урала, - отмечают в ресторане.

Адрес: Кольцовский тракт, 10-й километр, 15 (этаж 1), отель «Рамада». Телефон: +7 (343) 259-35-39

Ресторан «БАРБОРИС»

В фестивальное меню вошли шаньга из ржаной муки, печеный картофель с копченым сыром, соленое сало, хренодер, черемша с одуванчиковым медом, растомленная в сене утка, копченая на сене сметана/вишня/жаренная капуста со шкварками/пюре из топинамбура, морковный кекс с кедровым орехом и пихтой, крем из ряженки и соленая карамель из белых грибов.

Адрес: ул. Бориса Ельцина, 3. Телефон: +7 (343) 273-73-33

Бистро SCUBA

Гости бистро смогут попробовать дымленый елкой камский судак с песто из уральских корнеплодов с соболевским сыром на гречневом ремесленном крекере, дымленый телячий язык с уральским сомом и мхом из выдержанного сыра, сысертскими груздями и картофелем на углях и десерт «Гора Волчиха» - морковную трубочку с белковым кремом на ирбитских яйцах и фруктами.

Адрес: ул. Сакко и Ванцетти, 99. Телефон: +7 912 690-22-47

Ресторан «ДУБРОВИН»

В дни фестиваля ресторан представит строганину из лосятины, разварные телячьи щечки на картофельной оладье с маринованной морковью и морковный бисквит с кремом из вареной сгущенки и желе из облепихи.

Ресторан «ЗВЕРОБОЙ»

В спецменю вошли голубец с копченой нельмой, репой и редисом с раковым наваром, кыстыбый с картофелем, острой говядиной и печёным яблоком и печенье с жареным корнем одуванчика, сладким томатом, черникой и сушеной клюквой.

Адрес: Посадская улица, 28А (этаж 5), Универбыт. Телефоны: +7 (343) 271-00-17, +7 (343) 247-26-22, +7 (982) 717-00-17

Ресторан «KITCHEN»

Шеф-повар угостит гостей уральскими корнями, хрустящим картофелем с желе из квашенной капусты, тыквенным вареньем, вяленым судаком и маслом хрена, куриными сердцами на углях, в медовой глазури из зимних томатов и чернослива и жареным филе косули с хрустящей гречневой кашей, ягодами и маслом на копченном языке. В коктейльное меню вошли «Малосольный Мартини», «Игривая Облепиха» и «Лесной Негрони».

Адрес: улица Ткачей, 23 (этаж 24), БЦ «Clever Park». Телефон: +7 (343) 288-77-48

Ресторан «ПОДКОВА»

В фестивальное меню включили холодец из лосятины и оленины с маринованным редисом и аджикой из сливы, кундюмы с уткой и лесными уральскими грибами, запеченные в сметанном соусе и «Свердловский рыжик» из морковных парёнок с кедровым орехом, башкирским мёдом и моченой брусникой. Из напитков выделяются брусничная наливка, «Барышня» из садовых яблок и груш и наливка из черемухи.

- Кундюмы – это старинное русское блюдо, тесто для которого заваривалось кипятком. Как правило, кундюмы готовили с начинкой из грибов и какой-либо крупы. В отличие от пельменей кундюмы сначала запекали, а затем томили в бульоне в русской печи. Мы постарались воссоздать старинный рецепт, используя уральские продукты, а приготовили мы его в глиняной посуде, изготовленной мастерами из Нижних Таволог, - рассказывает команда ресторана.

Адрес: проспект Ленина, 28/2. Телефон: +7 (343) 371-15-70

Ресторан «КАРДАМОН»

Фестивальное меню разработал молодой повар родом из Сирии. Нур работает шеф-поваром «Кардамона».

- Идея участия в фестивале увлекла меня возможностью глубже изучить уральскую кухню. Мне хотелось поговорить с гостями на одном языке, на языке вкусов, даже если я не являюсь уральским поваром. Для того чтобы сделать броское, запоминающееся блюдо из местной кухни, национальность не важна – важна любовь и трепет к этому региону и к людям. Урал для меня – второй дом. Я навсегда пленен красотой уральского леса, запахом дождя, мягким ветром, романтикой здешней природы и, этим уникальным компромиссом в погоде, - поделился шеф-повар заведения Нур.

Он разработал фестивальные хрустящую брускетту с лесными грибами и брусникой, утиную грудка с копченым пюре и соусом Демигляс и творожную запеканку с морковным вареньем.

Адрес: улица Радищева, 33. Телефон: +7 (900) 032-13-31

Ресторан «PUBLIC»

- Урал — это корнеплоды, особенно зимой. Десерт, собирательный образ того, связано с Уралом для меня. Я использовал лён, еще года три назад натыкался на статью, что на Южном Урале освоили выращивание льна в 16-ом году, - говорит шеф-повар ресторана Александр Драница.

В меню вошли вяленая утка, моченая репа и морошка, щучьи пельмени с луковой сметаной и икорным соусом и пастернак, моченое яблоко и льняное печенье.

Адрес: улица Мира, 47/4. Телефон: +7 (343) 375-32-16

Ресторан «БЮРО НАХОДОК»

В «Бюро находок» можно попробовать посикунчики с косулей, томленую косулю, приготовленную в печи с перловой кашей с белыми грибами и чипсами из пастернака и уральский пряник с пастернаком, малиновым кремом и гречкой.

Адрес: улица Малышева, 41к. Телефон: +7 (343) 344-89-09

Бистро «ДВА ДЕДА»

Фестивальный сет назвали «Сказы Бажова», а настойки - «Малахитовая шкатулка». В меню вошли три блюда. Среди них: «Зелёная кобылка» - заливное из хариуса и речной форели с морковной икрой, хрустящей бородинской крошкой и соусом из корня хрена. «Серебряное копытце» - пельмени с томленой косулей, боровиками, можжевеловой ягодой и кисло-сладким повидлом из калины. «Огневушка-поскакушка» - облепихово-тыквенное мороженое с пихтовым бисквитом и золотой карамелью.

В напитки вошли свекольная настойка с чесноком и семенами укропа «Яшма», настойка на березовом соке с крыжовником и ревенем «Малахит» и медовая настойка на чабреце и ягоде можжевельника «Золото».

Адрес: улица Малышева, 27. Телефон: +7 (996) 595 27 27

Ресторан-паб «SHELEST BAR»

Гости бара смогут отведать бородинский крокет с омулем, свекольный перлотто с томленым лосем и шоколадный бисквит или вяленая свекла с кофе. Среди напитков созданы «Березовая газировка», «Хлебный Мартини» и «Мятная малина».

Адрес: улица Ткачей, 17. Телефон: +7 (343) 382-45-01

Бар «ALIBI»

Шеф-повар угостит посетителей карамелизованной свёклой с медовой тыквой и творожным кремом, телячьи щечки с молодой печенкой и картофельным муссом и шоколадную тыкву с пихтовым крем-чизом.

Адрес: улица Малышева, 74, отель «Центральный». Телефон: +7 (919) 385-05-85, +7 (343) 350-06-90

Винный бар AMI-AMI

- Участие в этом фестивале подтолкнуло нас к работе с аутентичными ингредиентами. Это позволяет взглянуть на давно знакомые блюда с необычной стороны, - говорит команда бара.

В фестивальном меню представлены строганина из оленины на клюквенном льду, пельмени с уткой в брусничном соусе и мусс из свекольного варенья c пудрой из соленых огурцов.

Адрес: улица Куйбышева, 21. Телефон: +7 (999) 497-72-90

Ресторан «ЛЕОНАРДО ДАЙ ПИЦЦЫ»

В ресторане можно отведать пиццетту с уральским сомом и страчателлой от местной сыроварни Fratelli Spirini, равиоли с дымленым картофелем, уральскими белыми грибами и демиглясом и десерт «Уральская сакура». Это шоколадное дерево со свекольным кремом, бисквитом и моченой брусникой.

Адрес: улица Хохрякова, 48. Телефон: +7 (343) 379-00-50,+7 (902) 500-64-12,+7 (343) 379-43-23

Бистро «ПАКО»

В меню бистро на две недели войдут челябинская утка с пряной брусникой, щучьи котлеты с печеный картофелем и красная капуста.

Адрес: улица Хохрякова, 63.

Необистро «PUSHKINA4»

Шеф-повар придумал для фестиваля блюда «Сугудай из хариуса на демидовском хлебе», «Томленая печень оленя в сливочном соусе, мятый картофель, протертые огурцы и клюквенный лук» и «Сырный пирог с морковью и облепиховой карамелью». В коктейльное меню вошли «Грибы и укроп», «Ягоды и Пихта», «Пряности и Облепиха».

Адрес: улица Пушкина, 4. Телефон: +7 (922) 188-38-03

Ресторан «THE DOM»

Гости заведения попробуют на вкус шашлычок из бычьего сердца, пельмени с копченой форелью и черемуховый бисквит с кремом из кефира.

Адрес: Олимпийская набережная, 9/2. Телефон: +7 (343) 271-01-17, +7 (982) 717-01-17

Ресторан «ПРЯНОСТИ»

В фестивальное меню «Пряностей» вошли вяленый заяц на подушке из сырного бисквита с копченым ароматом, горячий пирог с белыми грибами, говяжьим языком, грибным кремом, свекольным бламанже и кекс с облепихово-морковным кремом из свеклы и черной смородины.

Адрес: улица Малышева, 53, «Антей». Телефон: +7 (343) 361-61-65.