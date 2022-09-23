Жизни второго инспектора ничего не угрожает. Фото: предоставлено Валерием Горелых

Один из инспекторов ГИБДД, пострадавших в погоне за пьяным лихачом под Екатеринбургом, скончался в больнице. Накануне экипаж из Заречного на «Ладе Весте» столкнулся с фурой DAF на 21 километре Сибирского тракта, преследуя «Ниву». Пьяного водителя задержали лишь через два часа, а одного из пострадавших полицейских госпитализировали с травмами.

Речь идет о капитане Алексее Казакове. Его сердце остановилась во время операции в больнице № 1.

Капитан Казаков ветеран боевых действий, он дважды находился в служебных командировках на территории Северо-Кавказского региона. Фото: предоставлено Валерием Горелых

Семье полицейского будет оказана помощь в организации похорон. У Алексея Казакова остались две четырнадцатилетних дочери.

- Капитан Казаков ветеран боевых действий, он дважды находился в служебных командировках на территории Северо-Кавказского региона. За весомый вклад в борьбу с терроризмом и преступностью награжден медалями «Участник боевых действий», «За ратную доблесть», «За отличие в службе» 3 и 2 степени, - отметил пресс-секретарь свердловского главка Валерий Горелых.

Что же до пьяного лихача, то сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. При себе у него не было водительского удостоверения.

- В ходе работы с ним специальный прибор показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,778 промилле. Он и до этого ЧП законопослушностью не отличался — имеет судимости за причастность к краже, незаконному обороту наркотиков, разбойному нападению и дважды за нарушения ПДД, повлекшие тяжкий вред здоровью потерпевших. Сейчас он содержится под стражей и дает показания, - добавил Полковник Горелых.

Напомним, что аналогичная история произошла в ноябре 2017 года, когда под Полевским погибли двое полицейских.