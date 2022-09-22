Врезались в фуру: в Екатеринбурге двое полицейских попали в серьезную аварию, преследуя пьяного лихача

Инцидентом воспользовался нарушитель и попытался скрыться. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Екатеринбурге двое автоинспекторов пострадали в столкновении с фурой DAF, когда преследовали пьяного лихача. Инцидент произошел днем 22 сентября в районе Сибирского тракта, в аварию угодил экипаж на Lada Vesta из Заречного.

Оба сотрудника получили различные травмы и были госпитализированы. Как оказалось, один из полицейских находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь, его напарника после осмотра отпустили на амбулаторное лечение. Об этом рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его предварительным данным, наряд ГИБДД преследовал лихача на внедорожнике «Нива», который не выполнил законное требование об остановке и предпринял попытку скрыться.

- В момент погони тягач и полицейская машина, двигавшиеся в попутном направлении, столкнулись, - сообщил полковник Валерий Горелых.

Оба сотрудника получили различные травмы и были госпитализированы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инцидентом воспользовался нарушитель и попытался скрыться, однако через пару часов его удалось задержать. Как оказалось, 35-летнего мужчину уже лишили водительских прав за нетрезвое вождение, экспертиза показала наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,778 промилле.

- Владелец «Нивы» и до этого ЧП законопослушностью не отличался – имеет судимости за причастность к краже, незаконному обороту наркотиков, разбойному нападению и дважды за нарушения ПДД, повлекшие тяжкий вред здоровью потерпевшим, - добавил полковник Горелых.

Уральца привлекли к ответственности за вождение без документов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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