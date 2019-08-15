2019-08-15T10:55:37+03:00
Происшествия

Пошел на обгон: на Урале погибли два сотрудника полиции в ДТП с мотоциклом и грузовиком

Кроме того в аварии пострадали еще четыре человека, включая двоих детей
Юлия СТАЛИНА
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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской областиФото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
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Страшная авария случилась вечером 14 августа на трассе Свердловской области. Участниками ДТП стали два мотоцикла и грузовик ГАЗ, сообщает пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых. В результате пострадали четыре человека, в том числе два ребенка, а также погибли два сотрудника полиции.

Инспектор ГИБДД ехал на личном мотоцикле Honda по федеральной дороге ЕкатеринбургШадринск в селе Покровское. Водитель пытался обогнать попутный мотоцикл Aprilia Pegaso и грузовик. Сотрудник полиции не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем ГАЗ.

- От сильного удара первый мотоцикл отбросило на второй. Полицейский и его пассажирка, сотрудница дежурной части отдела полиции №24, от полученных несовместимых с жизнью травм, скончались на месте. Другому мотоциклисту 1985 года рождения и водителю ГАЗ оказана помощь прибывшей бригадой медиков, - комментирует пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

В аварии пострадали пассажиры грузовой машины, мальчик 2006 года рождения и девочка 2014 года рождения. Детей доставили в больницу, но дальнейшая госпитализация им не потребовалась.

На место аварии выезжал заместитель начальника областного УГИБДД полковник полиции Алексей Габдорахманов и руководство ОВД Каменска-Уральского. Погибшие полицейские находились вне службы, они были в гражданской одежде.

- У старшего лейтенанта полиции, управлявшего скоростным мотоциклом, взяты и направлены на исследование образцы крови на предмет наличия или отсутствия алкоголя», - добавил Горелых.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. По её результатам представители МВД примут решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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