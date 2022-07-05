Под Екатеринбургом мужчина угнал машину с пятилетним ребенком в салоне и попал в аварию

От медицинского освидетельствования горе-угонщик отказался Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Екатеринбургом 39-летний мужчина угнал прямо с заправки автомобиль со спящим ребенком в салоне. В полицию обратилась 36-летняя жительница города Копейск, что в Челябинской области, она рассказала, что возвращалась домой и остановилась на АЗС на 18 километре дороги «Подъезд к Екатеринбургу» по пути.

- Выйдя из машины, женщина направилась в сторону кассы, но обернувшись, увидела мужчину, который открывал дверь ее авто. Копейчанка бросилась к нему, но злоумышленник оттолкнул ее, сел в салон и уехал, - рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Перепуганная женщина тут же позвонила в ГИБДД, после чего инспекторы приступили к поискам украденной машины марки Lifan. Чуть позже полицейские обнаружили автомобиль в паре километров от места угона, мужчина успел попасть на нем в небольшое ДТП.

Машину быстро нашли инспекторы ГИБДД. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

- Злоумышленник, проехав пару километров, допустил столкновение с дорожным ограждением. Ребенок находился в детском кресле, был пристегнут и не пострадал, его забрала мама, - добавили в полиции.

Он медицинского освидетельствования угонщик из Челябинска отказался, за это на него составили административный протокол, задержанного отвезли в спецприемник, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Напомним, ранее в Екатеринбурге инспекторы ГИБДД помогли доставить беременную женщину до больницы, младший лейтенант Денис Давляев и сержант Вячеслав Гордеев находились на дежурстве в районе аэропорта «Кольцово» и остановили для проверки документов иномарку Volkswagen Golf.