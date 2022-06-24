Двое свердловских инспекторов ДПС попали в больницу после ДТП с легковушкой

«ВАЗ-2105» не предоставил преимущество в движении полицейскому авто. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Лесном около десяти вечера 23 июня произошло ДТП с «ВАЗ-2105» и машиной ДПС Lada Vesta. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

- «ВАЗ-2105» не предоставил преимущество в движении полицейскому автомобилю, пересекавшему перекресток на запрещающий сигнал светофора со включенным проблесковым маячком и спецсигналами, - сообщили там.

Авария произошла на перекрестке улиц Ленина и Орджоникидзе. В ДТП пострадали два инспектора ДПС. Их с различными травами доставили в больницу. Также в медучреждение для осмотра отвезли водителя и пассажира «ВАЗ». Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее, в июле 2021 года, в Екатеринбурге отечественная «девятка» врезалась в машину ДПС. Авария произошла на оживленном перекрестке улиц Малышева - Мира.