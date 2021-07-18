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Происшествия18 июля 2021 16:55

В Екатеринбурге отечественная «девятка» протаранила экипаж ГИБДД

Автоинспекторы утверждают, что парень за рулем вылетел на «красный»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото предоставлено участником аварии

Фото предоставлено участником аварии

Поздним вечером 16 июля в Екатеринбурге произошло необычное ДТП: отечественная «девятка» врезалась в машину ДПС. Авария произошла на оживленном перекрестке улиц Малышева - Мира. В редакцию «КП-Екатеринбург» обратился непосредственный участник происшествия по имени Егор, который сидел за рулем легковушки, и рассказал свою версию произошедшего.

- Я и еще один пассажир, ехали по улице Мира. Мы не стояли на перекрестке, а подъезжая к нему, увидели зеленый сигнал светофора и решили проехать перекресток без остановки или снижения скорости, - начинает свой рассказ молодой человек.

Фото предоставлено участником аварии

Фото предоставлено участником аварии

Когда ВАЗ-21093 выехал на перекресток, из-за ряда стоящих машин показался патрульный автомобиль, на котором были включены проблесковые маячки, но без звукового сопровождения. Автоинспекторы, увидев несущуюся на них легковушку, затормозили.

- Слева и справа на тротуаре были пешеходы и вариантов уйти от удара не оставалось. Я попытался произвести экстренную остановку, но так как скорость машины была в районе 60 км/ч, у меня ничего не получилось, - растерянно делится Егор.

В городской госавтоинспекции отметили, что пострадавший экипаж ехал с мигалками и сиреной, а вот 21-летний парень «вылетел» на запрещающий сигнал светофора в момент столкновения.

Фото предоставлено участником аварии

Фото предоставлено участником аварии

- В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21093 бригадой скорой медицинской помощи госпитализирован в ГКБ № 23 с предварительными диагнозами «сотрясение головного мозга», «черепно-мозговая травма» и «перелом носа», - добавили в отделении пропаганды.

Водитель подтвердил, что получил в аварии достаточно серьезные травмы, а его машина не подлежит восстановлению. Сейчас же парень намерен доказать, что не нарушал ПДД, и попал в аварию не по собственной вине.

В ГИБДД этот момент комментировать не стали, лишь добавили, что молодой человек имеет водительский стаж три года, и за это время его четыре раза привлекали к ответственности.

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