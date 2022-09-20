Автобус двигался по маршруту №120 «поселок Октябрьский – Екатеринбург». Фото: УГИБДД по Свердловской области

Под Березовским пять человек пострадали в столкновении рейсового автобуса и КАМАЗа. Авария произошла 20 сентября около 15:00 по местному времени в районе строения 7/1 Западной промзоны в поселке Ленинский.

- Предварительно, 32-летний водитель рейсового автобуса ПАЗ, двигаясь в направлении Режевского тракта при совершении обгона допустил столкновение с грузовым автомобилем, двигавшимся впереди в попутном направлении и совершающим поворот налево, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

В результате аварии различные травмы получили пассажиры «ПАЗА». Фото: УГИБДД по Свердловской области

В результате аварии различные травмы получили пассажиры ПАЗа: это 97-летняя пенсионерка, 58-летняя женщина, 51-летний мужчина и две девушки 27 и 17 лет. Степень полученных ими травм выясняют медики на месте происшествия.

- Автобус двигался по маршруту №120 «поселок Октябрьский – Екатеринбург», в момент аварии в салоне находилось около 22 пассажиров. Грузовой автомобиль, груженный восьмью тоннами щебня, ехал на строительную площадку.

Напомним, прокуратура Свердловской области взяла на контроль административное расследование ДТП с фурой и рейсовым автобусом, которое произошло днем 12 сентября в Полевском. В аварии пострадали четыре человека. По данным ГИБДД по городу Полевскому, в аварии пострадали 50-летний водитель автобуса, 66-летняя кондуктор, а также пассажиры 17 и 18 лет.