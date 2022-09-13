Прокуратура заинтересовалась ДТП с фурой и автобусом в Полевском

Одна из пострадавших - 17-летняя девушка. Фото: ОМВД и ГИБДД России по городу Полевскому

Прокуратура Свердловской области взяла на контроль административное расследование ДТП с фурой и рейсовым автобусом, которое произошло днем 12 сентября в Полевском. В аварии пострадали четыре человека.

- По имеющейся на данный момент информации, водитель грузового автомобиля «Вольво» при подъезде к перекрестку, где главная дорога меняет направление, не уступил дорогу маршрутному автобусу «ПАЗ», двигавшемуся по равнозначной дороге справа, - сообщает прокуратура.

По данным ГИБДД по городу Полевскому, в аварии пострадали 50-летний водитель автобуса, 66-летняя кондуктор, а также пассажиры 17 и 18 лет.

За рулем фуры был 39-летний житель города Волжский Волгоградской области. Он ехал в служебную командировку. Его стаж вождения составляет 21 год. Мужчина два раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Водитель фуры объяснил, что на перекрестке не было знаков приоритета. Фото: ОМВД и ГИБДД России по городу Полевскому

Водитель фуры объяснил, что на перекрестке не было знаков приоритета. По его словам, он включил указатель поворота налево и начал совершать маневр. В последний момент справа от себя увидел приближающийся автобус, применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

По данным освидетельствования, оба водителя были трезвыми в момент ДТП. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку.

По данным прокуратуры, у пассажиров и водителя автобуса диагностировали телесные повреждения и ушибленные раны. Им назначили амбулаторное лечение. Пострадавшим несовершеннолетним пассажиром является девушка. Кондуктора с травмами госпитализировали.