На Урале ищут новых родителей детям, которых забрали из семьи после конфликта с гаджетами

Виктория боится отправлять детей в школу. Фото: предоставил Виталий Савкин

В поселке Белоярском под Екатеринбургом Андрей и Виктория Земляные продолжают борьбу за своих приемных детей, которым, как оказалось, ищут новых родителей. Напомним, многодетная семья Земляных, в которой воспитывается трое родных и пятеро приемных детей попала в поле зрения органов опеки из-за конфликта со старшей приемной дочкой. Девочка пожаловалась директору школы, что мама не позволяет ей пользоваться мобильным телефоном.

Так, утром, 31 августа на пороге дома появились представители ведомства, которые заставляли женщину, по ее словам «отдать детей по-хорошему» в социально-реабилитационный центр на месяц. Глава семьи в тот момент участвовал в спецоперации на Украине и не мог противостоять решению опеки.

РОДИТЕЛИ В УЖАСЕ ОТ ОЖИДАНИЯ

Разрешить конфликт не удалось, тогда опека пошла на жесткие меры и предъявила Виктории приказ, на основании которого ее лишили родительских прав. Двоих приемных детей сотрудники опеки все же изъяли. При этом, как рассказала многодетная мама, ее малышей с силой вытаскивали из жилья. После этого, моральное состояние остальных приемных детей пошатнулось, и один из них оказался в палате реанимации.

В настоящий момент в доме земляных живут 6 детей. Фото: предоставил Виталий Савкин

Накануне, Андрей и Виктория Земляные увидели, что анкеты с фото и данными их детей, которых опека не смогла изъять из семьи, появились на интернет-сайте для приемных родителей. При этом, на сайте сказано, что причиной из-за которого ищут новых родителей стал тот факт, что в законную силу вступило решение суда о лишении родительских прав матери. Супруги решили оспорить решение опеки на изъятие детей из семьи в суде.

- На этом портале размещены данные о тех детках, которые сейчас с нами в семье живут. Нами было подано два иска. Первый на приказ, который отменил мне опеку. Второй иск по поводу акта осмотра дома, который органы опеки сделали задним числом. Он не отражает реальную картину происходящего в семье. Опека подала иск на меня, что я удерживаю силой детей. На следующей неделе, сходим в школу с детьми. У нас у всех ужас от ожидания. Учителя, если им дали указания, не отдадут мне детей. Как помочь им перенести этот ужас, если их повезут снова насильно в детский дом? – рассказала «КП-Екатеринбург» Виктория Земляная.

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ НЕ ПОДПИСАЛИ

По словам Виктории, судебное заседание по обжалованию приказа о прекращении опеки назначено на 30 сентября. На днях Земляные рассказали, что встретились с представителями уполномоченного по правам ребенка.

- Утром 16 сентября была организована встреча. Сторона опеки не выступала, им вопросов не задавали. Слушали только нашу сторону. Досудебное мировое соглашение не удавалось подписать, так как сотрудник пришел с тем, чтобы только опросить и выслушать нас и нашу позицию. Мы рассказали, что для нас это выглядит, как сверхбыстрое решение, что и никто не разобрался. А оно наносит ущерб детям, - продолжает Виктория Земляная.

Как объяснил «КП-Екатеринбург» уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, ситуация находится на особом контроле. В областном Департаменте информационной политики «КП-Екатеринбург» объяснили, что приказ органов опеки об изъятии детей из семьи – действующий.

- Обязанность органов опеки – в течение трех рабочих дней поставить детей на учёт в региональный банк данных. У бывшего опекуна есть право в судебном порядке оспорить решение органа опеки. До окончания судебного процесса дети остаются в социальном учреждении, - пояснили в департаменте.

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