На Урале опека забрала двоих детей у приемной матери, пока ее муж был на спецоперации

В семье Земляных восемь детей Фото: предоставил Виталий Савкин

В поселке Белоярском Свердловской области 31 августа опека забрала двоих детей у приемной матери Виктории Земляной, пока ее муж Андрей был на спецоперации. Все произошло после ссоры с 14-летней дочкой из-за телефона. Девочка сама обратилась в опеку и пожаловалась на жестокое обращение.

- Утром в 09:00 к нам пришли сотрудники из органов опеки и сказали, чтобы я писала заявление на временное размещение детей в социально-реабилитационном центре на месяц. С опекой ушла только дочка, а сын не хотел уходить. Он сказал мне: «Мама, я просто хотел поддержать сестру. Я не поеду с ними». Но опека сказала, что придется их забирать все равно, - рассказала «КП-Екатеринбург» Виктория.

У супругов трое родных детей, еще пятеро - приемные. Сейчас с Викторией осталось трое неродных деток. В опеке заявили, что еще двое детей просят забрать их из семьи, но приемная мама это отрицает. Она намерена обратиться в суд.

- Полицейские выезжали на адрес, где проживает семья в связи с тем, что поступило сообщение от опеки и от матери детей. Представителям МВД сотрудники опеки продемонстрировали официальные документы, на основании которых мальчик и девочка были изъяты, - рассказал «КП-Екатеринбург» глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

Также он добавил, что в скандальной ситуации сотрудники полиции продолжают разбираться. По его словам, выяснение более подробных и точных обстоятельств взято на контроль руководством свердловского ГУ МВД, а также уполномоченным по правам человека в регионе Татьяной Мерзляковой.