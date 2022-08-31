Под Екатеринбургом у многодетной мамы забрали двоих приемных детей после ссоры со старшей дочерью из-за телефона

Старшая дочь сбежала из дома с вещами еще 30 августа. Фото: предоставил Виталий Савкин

В поселке Белоярском, который находится примерно в 50 километрах от Екатеринбурга живет многодетная семья. Андрей и Виктория Земляные воспитывают пятерых приемных и троих родных детей. Утром, 31 августа, на пороге их дома появились сотрудники опеки с требованием забрать приемных детей на месяц в социально-реабилитационный центр. Такое решение они приняли, потому что старшая дочка пожаловалась на недружественное общение и запреты. Детали громкого скандала многодетная мама Виктория Земляная рассказала «КП-Екатеринбург».

ТЕЛЕФОН ВАЖНЕЕ СЕМЬИ

Виктория и ее восемь детей живут в просторном доме. Отец семейства - Андрей в настоящий момент участвует в спецоперации на Украине. У супругов трое родных детей, еще пятеро – приемные. Неродные детки непростые: у двоих – задержка психического развития, а еще двое – умственно отсталые. Сама Виктория – профессиональный опекун. Она по профессии менеджер образования, нейропсихолог. По словам педагога, к ней обращаются за помощью приемные родители со всей России.

- Ко мне обращаются за консультацией по поводу работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Дети из детского дома переживают серьезные травмы, с ними сложно, и они могут создавать конфликты, - объясняет Виктория Земляная.

Сбежавшая дочка живет в семье уже 6 лет. Фото: предоставил Виталий Савкин

Однако на этот раз Виктория сама попала в трудную ситуацию. Накануне у нее произошел конфликт со старшей 15-летней приемной дочкой. Причиной всему стали гаджеты. Ребенок в семье живет уже шесть лет и получает пенсию по потере кормильца в размере 15 000 рублей.

- Она тратит личные деньги на свои нужды. У нас был конфликт, что дочка предпочла телефон общению с семьей. Я его убирала в свою сумку, но она его стащила. И сказала, что ей не нужна семья. Переходный возраст, переоценка некоторых вещей вызвали у дочки бурю негодования. Я на нее не поднимала руку. Но она сбежала из дома к классной руководительнице, а директор школы, когда об этом узнала, позвонила в органы опеки, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Виктория. - К тому же дочка подговорила и сына, чтобы он на меня нажаловался. Утром в 09:00 к нам пришли сотрудники из органов опеки и сказали, чтобы я писала заявление на временное размещение детей в социально-реабилитационном центре на месяц. С опекой ушла только дочка, а сын не хотел уходить. Он сказал мне: «Мама, я просто хотел поддержать сестру. Я не поеду с ними». Но опека сказала, что придется их забирать все равно.

ГОВОРИЛИ, ЧТО ЛИШАТ СТАТУСА

По словам Виктории, органы опеки пытались забрать ее 12-летнего сына до 14:00 часов дня. Женщина обратилась за помощью к полицейским. Но, приехав на место, стражи порядка не смогли повлиять на ситуацию. Виктории сотрудники опеки предъявили приказ «О прекращении опеки (попечительства) над несовершеннолетними» в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей опекуна. Также в документе было прописано, что «оставление несовершеннолетних в приемной семье, влечет угрозу их жизни и здоровью».

- Сотрудники опеки начали мне угрожать, говорили, что если им нужно будет, то они лишат меня статуса опекуна. Приказ сделан «на коленке», - возмущается Виктория. – Когда приехали полицейские, дети от них спрятались. Но я опасаюсь, что они просто выломают мне двери и заберут всех приемных детей. Если бы еще сказали, что и родных заберут, то я бы тогда точно не выдержала.

Дети были вынуждены спрятаться от опеки. Фото: предоставил Виталий Савкин

Теперь Виктория планирует подавать иск на сотрудников органов опеки, которые лишили ее статуса родителя-опекуна и забрали сына против ее воли.

- Я своим трем приемным детям теперь никто, - объясняет многодетная мама. – Раньше у нас были случаи, когда старшая дочка на меня жаловалась соседке, что я не кормлю ее и не одеваю. Но тогда органы опеки убедились, что у нас в семье с вещами и питанием порядок. Я считаю, что этот приказ был выпущен неправомерно и моих детей незаконно изъяли. Я не живу за счет детских пособий. В месяц на них я получаю 12 000 рублей, из них я трачу средства на проживание. Есть выплаты на детей, но эти деньги всегда расписаны на реабилитацию и я их не могу потратить их на какие-то свои нужды. Возвращение в детский дом – это всегда травма для ребенка. Считаю, что старшая дочь выступила, как провокатор. Надо понимать, что дети из детского дома подвержены конфликтам, так как они выросли в другой среде, - подчеркнула Виктория.

В настоящий момент Виктория опасается очередного визита органов опеки в свой дом и надеется, что детей ей удастся вернуть. Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых прокомментировал инцидент.

- Полицейские выезжали на адрес, где проживает семья в связи с тем, что поступило сообщение от опеки и от матери детей. Представителям МВД сотрудники опеки продемонстрировали официальные документы, на основании которых мальчик и девочка были изъяты. На то решение повлиял не только конфликт из-за телефона и якобы побоев, причиненных ребенку. Но и то обстоятельство, что мама детей в момент приезда опеки накануне событий находилась, предварительно, в Екатеринбурге. При этом дети оставались одни дома без присмотра. Девочка написала обращение с просьбой забрать ее из семьи, - рассказал «КП-Екатеринбург» глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

Также полковник Горелых добавил, что в скандальной ситуации сотрудники полиции продолжают разбираться. По его словам, выяснение более подробных и точных обстоятельств взято на контроль руководством свердловского ГУ МВД, а также уполномоченным по правам человека в регионе Татьяной Мерзляковой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Урале опека забрала у родителей пятерых малышей после анонимного звонка о насилии в семье. По одной из версий, папу оболгала старшая дочь за то, что тот не разрешил ей видеться со своим парнем. (Подробнее)