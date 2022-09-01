«Дети проревели всю ночь и не пошли в школу»: Многодетная мама, у которой забрали приемных детей, намерена обратиться в суд

Дети в семье Земляниных сильно переживают случившееся. Фото: предоставил Виталий Савкин

Многодетная мама Виктория Землянина, у которой 31 августа забрали двух приемных детей, опровергла заявление Министерства соцполитики региона о том, что еще три ребенка желают покинуть семью. По ее словам, все дети в семье Земляниных крайне сильно переживают произошедшие события, из-за чего у них начались проблемы со здоровьем.

«У ДЕТЕЙ СТРЕСС»

- Это абсолютная неправда. Дети у меня спрашивают, продолжится ли это все сегодня. Говорят, что если да, то тогда сбегут через подвал и никуда не пойдут. Вчера они забрали Ваню и уехали, потом сотрудник опеки ко мне приехал, чтобы вручить наконец приказ, которого до этого не было. Мы собирали все документы и перерыли их все, пока я защищала детей. Дети проревели всю ночь, один начал задыхаться, у второго температура 40. Я всех освободила от 1 сентября, вызвала врача, у всех болит живот, у всех стресс. Я написала психиатру, потому что когда так поступают с детьми, у которых задержки с развитием, всегда будет большой откат, - рассказывает «КП Екатеринбург» Виктория Землянина.

В этом доме живет многодетная семья. Фото: предоставил Виталий Савкин

Также, в Министерстве соцполитики региона ранее сообщалось, что многодетным родителям неоднократно предлагалась помощь специалистов, чтобы улучшить семейные отношения, но Виктория от этого отказывалось. Однако по ее словам, она напротив самостоятельно обращалась в органы опеки, чтобы получить помощь психологов. В ответ на ее просьбы чаще всего результата не было.

- Когда мы переехали в Белоярский, я сказала, что нам очень нужна помощь. У нас есть социальный центр «Забота», я подумала, что они нам ее окажут. Потому что все это время в Екатеринбурге мы наблюдались и продолжаем это делать в Ассоциации приемных семей. Я тогда сказала, что нам очень нужны психологи для детей, так как дети травмированные и с задержками развития. Мне сказали, что все предоставят, - уточняет многодетная мама.

Занятие с детьми в итоге проводил педагог, который, по словам Виктории, в течение небольшого времени рассказывал про пожары. Семья продолжала ждать психолога, но так и не дождалась.

- Когда наши дети получили инвалидность еще в том году, я подала все документы в отдел, где занимаются такими детьми. Сидела там три часа и собирала все копии, но нас даже не пригласили, - рассказывает Виктория Землянина.

«МЕНЯ СМЕШИВАЮТ С ГРЯЗЬЮ»

Объясняет Виктория и чем связаны обвинения в жестокости. По ее словам, с приемными детьми начались проблемы, когда муж отправился на спецоперацию в Украину. Для ребят это стало большим ударом, из-за чего внутренние психологические травмы полезли наружу, говорит опекун.

У многодетной мамы Виктории Земляниной 31 августа забрали двух приемных детей. Фото: предоставил Виталий Савкин

- Это дети, которые остро реагируют на такое, они начинают вспоминать подсознательно о том, что было, когда кто-то уехал. У ребят случился рецидив, когда они должны были убирать снег. Делать они этого не хотели и прятались в подвале. Когда мы закрыли туда дверь, они сильно рассердились и убежали к соседке. Домой идти они не хотели, они же психанули, поэтому начали говорить, что их заставляют работать как Золушек, не кормят и бьют, - делится с «КП Екатеринбург» Виктория Землянина.

Соседка, которая тоже является приемной мамой, испугалась и вызвала органы опеки. Виктория впервые обратилась к психологу в органах, на что ей ответили, что она не справляется со своими обязанностями.

- В тот же день меня пригласили на комиссию. Есть слух, что я никуда не приезжаю, но я всегда это делаю. На комиссии были все начальники управления, в том числе директор социального центра «Забота». Вместо помощи на меня начинают наезжать. Я обратилась к ним первый раз в жизни, а меня без какого-либо основания смешивают с грязью. Причем я просила подключить психолога от школы, если не получается по-другому. Но кроме оскорблений я ничего не услышала. Тогда я и сказала, что в их поддержке я не нуждаюсь, - уточняет многодетная мама.

В то же время в Министерстве соцполитики выпустили указ, в котором говорилось, что всем приемным семьям, в которых воспитывается восемь и более детей, необходимо оказывать максимальную поддержку.

- Мне говорили, что я обязана предоставить диагностику, тогда мне начали изо всех сил писать, что я должна обязательно это сделать в «Заботе», но я отказывалась: они не заинтересованы. Я буду обращаться туда, где я смогу получить помощь, о чем я писала напрямую в Министерство, - рассказывает Виктория.

Напомним, что в семье Земляниных воспитывается восемь детей, пятеро из которых – приемные. Конфликт произошел 31 августа с одной из старших приемных дочек, из-за телефона. Девочка убежала к классной руководительнице, после чего в дом приехали органы опеки. Девочка сама ушла с опекой, а ее 12-летний брат не хотел уходить и прятался. В итоге его все равно забрали. Сейчас дети находятся в социально-реабилитационном центре.

Сейчас Виктория намерена подавать иск на сотрудников органов опеки, которые лишили ее статуса родителя-опекуна и забрали сына против ее воли.

Добавим по словам руководителя пресс-службы областного главка полиции Валерия Горелых, ситуация находится на контроле руководства ГУ МВД по Свердловской области, а также уполномоченным по правам человека в регионе Татьяной Мерзляковой.

- На то решение повлиял не только конфликт из-за телефона и якобы побоев, причиненных ребенку. Но и то обстоятельство, что мама детей в момент приезда опеки накануне событий находилась, предварительно, в Екатеринбурге. При этом дети оставались одни дома без присмотра. Девочка написала обращение с просьбой забрать ее из семьи, - рассказал «КП-Екатеринбург» глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

Сбежавшая дочка живет в семье уже шесть лет. Фото: предоставил Виталий Савкин

ОФИЦИАЛЬНО

РЕБЕНОК СООБЩИЛ О ЖЕСТОКОСТИ В СЕМЬЕ

- Органы опеки совместно с органами полиции решают вопрос об изъятии детей из семьи, поскольку принято решение об отстранении приемного родителя от возложенных обязанностей. Принимаемые органами опеки меры направлены исключительно на соблюдение прав и законных интересов детей-сирот, - пояснили в Департаменте информационной политики. – Ранее в семье выявлялись сложности во взаимоотношениях между приёмным родителем и несовершеннолетними. В связи с этим органы опеки неоднократно предлагали приёмному родителю помощь профессиональных специалистов и психолога в налаживании детско-родительских отношений. Однако данные предложения отвергались приемным родителем.

Принятие решения об отстранении родителя от исполнения обязанностей было обусловлено сообщением приемного ребенка о жестоком обращении в семье. Также, в органы опеки поступило обращение еще двух приемных детей, которые воспитываются в данной семье, о том, что они не желают больше оставаться в этой семье. Эти заявления являются основанием для принятия органом опеки и попечительства мер по защите прав детей.

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