Пожаловались на жестокое обращение: названа причина, по которой у многодетной семьи под Екатеринбургом забрали детей

В семье воспитывалось восемь детей - пятеро приемных и трое родных Фото: предоставил Виталий Савкин

В органах опеки рассказали о многодетной семье из Белоярского, у которой 31 августа забрали двоих приемных детей. Оказалось, что о сложных взаимоотношениях в семье соцслужбе было известно давно. Им пытались помочь, однако приемные родители отказывались принимать помощь.

- Ранее в семье выявлялись сложности во взаимоотношениях между приёмным родителем и несовершеннолетними, - рассказали в Министерстве соцполитики региона. - В связи с этим органы опеки неоднократно предлагали приемному родителю помощь профессиональных специалистов и психолога в налаживании детско-родительских отношений. Однако данные предложения отвергались приемным родителем.

Ранее многодетная мама Виктория Земляная в разговоре с «КП-Екатеринбург» рассказала, что ее приемная 15-летняя дочка пожаловалась на недружественное общение и запреты. В органах опеки же заявили, что девочка сообщила о жестоком обращении.

- Принятие решения об отстранении родителя от исполнения обязанностей было обусловлено сообщением приемного ребенка о жестоком обращении в семье, - объяснили в органах опеки. - Принимаемые органами опеки меры направлены исключительно на соблюдение прав и законных интересов детей-сирот.

После того, как органы опеки забрали девочку и мальчика, с мамой остались еще трое приемных детей. В Министерстве соцполитики региона сообщили, что от них также поступило обращение. Они заявили, что не желают больше оставаться в доме приемных родителей.

- Эти заявления являются основанием для принятия органом опеки и попечительства мер по защите прав детей, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что Виктория Земляная ранее рассказала, что с девочкой у них был конфликт из-за телефона после которого она сбежала к классной руководительнице. После этого в дом приехали органы опеки. Девочка сама ушла с опекой, а ее 12-летний брат не хотел уходить и прятался. В итоге его все равно забрали. Сейчас дети находятся в социально-реабилитационном центре.

Теперь Виктория планирует подавать иск на сотрудников органов опеки, которые лишили ее статуса родителя-опекуна и забрали сына против ее воли.

Отметим, что семья воспитывает еще трех родных детей.