Муж многодетной мамы Виктории Земляниной приехал домой из-за проблем со здоровьем у одного из детей

В момент скандала муж Виктории был на спецоперации. Фото: предоставил Виталий Савкин

В многодетную семью Земляниных из поселка Белоярский Свердловской области, из которой забрали двоих приемных детей органы опеки, вернулся глава семьи со спецоперации на Украине.

Мужу Виктории Земляниной пришлось написать рапорт о понижении звания, чтобы вернуться на родину, в момент скандала он находился на службе вдали от дома. Причиной стало ухудшение самочувствия одного из восьми детей, ребенок находился в реанимации.

- Муж написал рапорт о понижении должности и вернулся сразу, потому что ребенок лежал в реанимации, - подтвердила «КП-Екатеринбург» многодетная мама Виктория Землянина.

Дети в семье Земляниных все еще находятся на больничном. Фото: предоставил Виталий Савкин

ДЕТИ ВСЕ ЕЩЕ НА БОЛЬНИЧНОМ

Напомним, что все началось 31 августа, когда двоих приемных детей из пятерых забрали из семьи. Конфликт произошел с приемной дочкой из-за телефона. Девочка убежала к классной руководительнице и пожаловалась на приемных родителей, после чего в дом приехали органы опеки. Девочка сама ушла с опекой, а ее 12-летний брат уходить не хотел. Сейчас оба ребенка все еще находятся в социально-реабилитационном центре. Виктория Землянина сразу же заявила, что намерена подавать иск против органов.

- Куда мы только не писали иски, подали обращение с юристом. Ребята болеют и находятся на больничном. Опека приходила за ними последний раз 5 сентября, - уточняет опекун.

После того, как в семье Земляниных произошли потрясения, нескольким приемным детям, у которых есть задержки в развитии, стало плохо. Такое произошло, по мнению матери, из-за сильного стресса. 1 сентября Виктории пришлось оставить детей дома, а одному из мальчиков пришлось вызывать скорую.

Самочувствие детей ухудшилось после того, как двоих забрали из семьи. Фото: предоставил Виталий Савкин

- Мы вынуждены сидеть и постоянно этого ждать, опасаться выходить с больничного, потом что их со школы сразу заберут. Пока со стороны государства и органов опеки никаких решений нет. С меня потребовали выслать все данные и отчеты до этого числа, но в банке закрыли все данные по счетам, поэтому я не могу сдать отчеты. Происходят непонятные вещи, поэтому живем так, как живем, трое здесь, двое там, из приемных, - делится многодетная мама.

У ДЕТЕЙ СЛУЧИЛСЯ РЕЦЕДИВ ПОСЛЕ ОТЪЕЗДА МУЖА

В то же время Министерство соцполитики региона опубликовало заявление, что остальные приемные дети также желают покинуть семью Земляниных, проживающих в поселке Белоярский. Однако их мама утверждает обратное. По ее словам, остальные дети готовы были прятаться от органов опеки, лишь бы не уехать из дома.

Помимо этого, на многодетную мать сыпались обвинения в жестокости. Сама Виктория уже рассказывала о том, откуда пошли эти слухи. Проблемы с поведением детей начались тогда, когда ее муж уехал на спецоперацию: дети с особенностями в развитии такие события переживают тяжело.

- Это дети, которые остро реагируют на такое, они начинают вспоминать подсознательно о том, что было, когда кто-то уехал. У ребят случился рецидив, когда они должны были убирать снег. Делать они этого не хотели и прятались в подвале. Когда мы закрыли туда дверь, они сильно рассердились и убежали к соседке. Домой идти они не хотели, они же психанули, поэтому начали говорить, что их заставляют работать как Золушек, не кормят и бьют, - делится с «КП-Екатеринбург» Виктория Землянина.

Многодетная мама подала иск против органов опеки. Фото: предоставил Виталий Савкин

ОФИЦИАЛЬНО

РЕБЕНОК СООБЩИЛ О ЖЕСТОКОСТИ В СЕМЬЕ

- Органы опеки совместно с органами полиции решают вопрос об изъятии детей из семьи, поскольку принято решение об отстранении приемного родителя от возложенных обязанностей. Принимаемые органами опеки меры направлены исключительно на соблюдение прав и законных интересов детей-сирот, - пояснили в Департаменте информационной политики Свердловской области. – Ранее в семье выявлялись сложности во взаимоотношениях между приемным родителем и несовершеннолетними. В связи с этим органы опеки неоднократно предлагали приемному родителю помощь профессиональных специалистов и психолога в налаживании детско-родительских отношений. Однако данные предложения отвергались приемным родителем.

Принятие решения об отстранении родителя от исполнения обязанностей было обусловлено сообщением приемного ребенка о жестоком обращении в семье. Также, в органы опеки поступило обращение еще двух приемных детей, которые воспитываются в данной семье, о том, что они не желают больше оставаться в этой семье. Эти заявления являются основанием для принятия органом опеки и попечительства мер по защите прав детей.

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