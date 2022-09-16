В ЦПКиО открыли первый в России «Фестиваль волшебных фонарей»

Тематика фестиваля – сказки разных народов мира Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 15 сентября стартовал первый в России «Фестиваль волшебных фонарей». Множество светящихся инсталляций разместились в Парке Маяковского. Независимо от размеров все фигуры ручной работы, а тематика фестиваля – сказки разных народов мира.

- Мы были вдохновлены фестивалем китайских фонарей, он имеет достаточно глубокую историю, поэтому мы решили создать что-то подобное у нас в России. Направленность мы выбрали в сказках, в том числе России и Востока. Каждый экспонат, который мы здесь видим, полностью создавался вручную мастерами из России и Белоруссии, - рассказывает «КП-Екатеринбург» исполнительный продюсер фестиваля Мария Соколовская.

Экспонаты собирались вручную мастерами из России и Белоруссии Фото: Алексей БУЛАТОВ

По ее словам, работа над проектом оказалась большой и кропотливой, поэтому заняла примерно полгода. У каждого экспоната имеется своя сказка. Чтобы ее услышать, можно отсканировать QR-код и в онлайн режиме прослушать уникальную историю.

Всех их можно слушать и дистанционно. Экспонаты состоят из металлического каркаса и ткани разных цветов. Внутри – светодиодные ленты и гирлянды.

У каждого экспоната имеется своя история и сказка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подобные фестивали проводят впервые не только в России, но и во всем мире. Несмотря на то, что подобные задумки уже были реализованы, подобного масштаба у нас в стране еще не было, считает Мария Соколовская.

- Конечно, подобные аналоги существуют, но, на мой взгляд, наш получился одним из самых зрелищных. Мы будем продолжать фестиваль, и после трех месяцев в Екатеринбурге мы отправимся в Самару, но уже на новогодние праздники, - рассказывает исполнительный продюсер.

Чтобы услышать сказку, надо отсканировать QR-код Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помимо самих сказочных фигур Кощея Бессмертного, Аладдина, Золушки, пегасов и волшебных кораблей, гостей развлекают мастер-классы и аниматоры, переодетые в богатырей или других сказочных персонажей. Различные интерактивы с детьми проводят в специальной избушке.

Подобные фестивали проводят впервые не только в России, но и во всем мире Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего в «Парке Сказов», который находится в ЦПКиО, разместились 24 сияющих арт-объекта. «Фестиваль волшебных фонарей» можно посетить ежедневно с 18:00 до 23:00 до 30 ноября. Взрослый билет будет стоить 400 рублей в будний день и 450 в выходные и праздники. Льготный билет – 300 или 350 рублей в зависимости от дня недели, а дети до 4 лет проходят бесплатно.

Фоторепортаж с открытия фестиваля смотрите здесь: