«Вперед, поехали»: Владимир Путин торжественно открыл ЕКАД, который строили 30 лет

Первыми по ЕКАДу проехали грузовики. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Нарезать круги на машине теперь можно не только вокруг Москвы, но и вокруг Екатеринбурга. Ведь в четверг, 8 сентября, в столице Урала замкнули нашу пока первую и единственную кольцевую автомобильную дорогу. «Комсомольская правда» вспоминает, как поколения дорожных строителей прокладывали путь по лесам и долам.

Машины ждут, когда откроется движение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ХОТЕЛИ ПОСТРОИТЬ С 70-Х

Завершение строительства ЕКАДа вполне можно сравнить с завершением первой ветки метро Екатеринбурга. В том смысле, что на эти работы ушла треть века. Если говорить про ЕКАД, то историки вам расскажут, что обнести город кольцевой дорогой свердловские власти планировали еще в начале 70-х. Во всяком случае, дорога эта на генплане города обозначена была.

Но всерьез движение в этом направлении, как и в случае с метро, началось лишь в 1982 году, когда УралигпродорНИИ разработал технико-экономическое обоснование по заданию Министерства автомобильного транспорта РСФСР. В 80-е у Екатеринбурга вообще была какая-то особая страсть к масштабным проектам – метро, огромная телебашня рядом с Цирком, ЕКАД... К сожалению, оптимизм очень скоро сменился реализмом 90-х, когда финансирование многих проектов резко сократилось.

За мгновения до открытия движения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Когда я был начальником главного управления по строительству Свердловской области, мы строили одну тысячу километров дороги в год, - рассказал «КП-Екатеринбург» Эдуард Россель, первый губернатор Свердловской области. – Конечно, планировали завершить ЕКАД пораньше. Но в 90-е денег же не было. Потом надо было договариваться о строительстве на федеральных землях. Это все непросто – длинно и нудно. Но перешагнули. Потом искали деньги. Зарплат нет, а мы строить собираемся. Тем не менее, всякими зачетами, перезачетами мы решали вопрос с финансированием. По четыре километра, по пять километров понемногу шли.

Теперь весь транзитный транспорт сможет объехать Екатеринбург по ЕКАДу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если с телебашней у Цирка в итоге все замерло, то с ЕКАДом встать на паузу Екатеринбург не мог. Город разрастался даже в 90-е. Плюс год за годом на дорогах становилось все больше машин. И это были не только легковушки, купленные россиянами, но и транзитный транспорт – те, кто заглядывали в столицу Урала проездом, направляясь из других регионов.

- Если бы этой дороги не было, мы бы не только ездить не могли по Екатеринбургу, мы бы пешком не могли ходить. Были бы сплошные пробки, - отмечает Эдуард Россель. - Все везде в городе стояло бы. А сейчас тысячи машин идут мимо Екатеринбурга.

Как треть века в Екатеринбурге строили ЕКАД. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

СТРОЙКА ДЛИНОЙ В ТРЕТЬ ВЕКА

Строили ЕКАД поэтапно. Например участок от Большого Истока до Семи Ключей построили в 1992 году. Далее был возведен участок от Семи Ключей до Новоберезовского поселка. Его длина составила больше 23 километров. На то, чтобы завершить его ушло шесть лет. Участок от Новоберезовского до Верхней Пышмы принялись строить в 1997 году и завершили в 2002-м. Потом пришел черед участка от Верхней Пышмы до Серовского тракта. Его завершили в 2007-м.

От Серовского тракта до Пермского тракта фрагмент длинной больше 17 километров строили три года – с 2008 по 2011-й. Финальный участок от М5 «Урал» до Московского тракта разделили на три так называемых пусковых комплекса. Первый шел от Московского тракта до поселка Медный. Второй до Полевского, третий до дороги М5 «Урал». Так, первый пусковой комплекс завершили в 2015-м, второй в 2017-м. Ну а третий, самый последний фрагмент ЕКАДа торжественно открыли в этот четверг.

Движение запустили в седьмом часу вечера. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- 30 лет мы эту дороги строили, - отмечал Александр Окунский, заместитель начальника Управления автомобильных дорог. - ЕКАД, во-первых, соединит все федеральные дороги, которые идут от Екатеринбурга, а также соединит дороги регионального значения – это Режевской, Полевской и Серовский тракт. Меньше будет пробок, быстрее движение.

В ОТКРЫТИИ УЧАСТВОВАЛ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

В церемонии открытия по видеоконференцсвязи принял участие президент Владимир Путин. Вместе с ЕКАДом одновременно он открыл первый участок строящейся трассы М12, которая свяжет Москву и Казань, а также участок дороги Екатеринбург - Челябинск, на котором завершилась реконструкция - дорогу на всем протяжении от одного до другого города расширили до четырех полос.

- После третьего завершающего этапа строительства будет полностью открыта кольцевая дорога Екатеринбурга, - сказал в прямом эфире президент Владимир Путин. - Это важный шаг в развитии надежного трансконтинентального автомобильного маршрута.

В церемонии открытия ЕКАД по видеоконференцсвязи участвовал президент Владимир Путин. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что запустить ЕКАД раньше срока на два года удалось благодаря опережающему финансированию.

- Это стало возможным благодаря тому, что вы еще год назад поддержали нас, - сказал губернатор. - Это другое качество жизни. Это безопасность и удобство для транзитного транспорта.

После этого президент России попросил пригласить к микрофону одного из рабочих, участвовавших в строительстве дороги. Подошел молодой человек по имени Леонид.

Рабочий по имени Леонид, рассказавший президенту о строительстве ЕКАД. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

- Я мастер, устанавливал барьерное ограждение, - рассказал Леонид.

- Как оцениваете организацию работы, отдыха, питания? - поинтересовался Владимир Путин.

- Все на отличном уровне. Пользуясь случаем, хочу руководство и своих коллег поблагодарить. На таком объекте интересно работать, развиваться в такой команде с такими профессионалами.

- А живете где?

- Я местный. Я живу у себя дома.

Грузовики в цветах триколора проехались по ЕКАДу. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

- Средняя заработная плата какая?

- 80 тысяч рублей в среднем.

- Хорошо, будем дальше работать.

Ну а затем Владимир Путин дал команду «Вперед, поехали» и по финальному завершенному участку ЕКАДа двинулся автомобильный транспорт, равно как и по другим дорогам России, где сегодня проходило торжественное открытие.

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