«Я строил ее, и у меня текли слезы, когда она падала»: год назад в Екатеринбурге снесли телебашню

Сначала завыла сирена. Потом раздался хлопок, и толпа на Плотинке, ахнула. Точно такой же звук в этот момент издали люди, собравшиеся на улицах Куйбышева, 8 Марта, Декабристов и Чапаева.

– Я не верю! Это невозможно! – воскликнул кто-то в толпе, когда облако пыли вышло из-под зеленого защитного полотна, и бетонный ствол башни стал наклоняться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/644328" frameborder="0"></iframe> Момент падения телебашни в Екатеринбурге.Снос телебашни в Екатеринбурге все-таки состоялсяАндрей ГОРБУНОВ

Еще мгновение и панорама Екатеринбурга изменилась навсегда – с нее исчезла недостроенная телебашня, которая 27 лет была не только памятником амбиций советского периода, но и одним из самых высоких зданий Екатеринбурга, пусть и недостроенным.

Это случилось 24 марта 2018 года в десятом часу утра. Год назад.

Перед взрывом в городе зазвучала сирена. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДОСТРОИТЬ ПОМЕШАЛ РАСПАД СССР

В 1983 году власти Свердловска решили, что городу просто необходима телевизионная башня высотою в 361 метр. Задумка была простая – покрыть с ее помощью телевизионным сигналом весь регион и сделать так, чтобы даже в отдаленных уголках области телевизор ловил сразу четыре канала, и не только. Заодно башня стала бы местом притяжения свердловчан – внутри нее хотели открыть бар, ресторан с панорамными окнами и смотровую площадку.

– Сначала ее хотели построить на Московской горке, рядом с могилой Бажова, или на метеогорке, – вспоминает Юрий Павлюк, в 1980-х он работал главным технологом треста «Свердловскгражданстрой». – Но расчеты показали, что для нее больше подойдет земля рядом с цирком. Там всего три метра наносного грунта из реки, а дальше идет базальтовая скала. На ней хоть небоскреб строй.

Телебашню строили, заливая бетон в специальный «колокол», которая поднимался по мере того, как башня росла. Фото: ГКУСО «ГАСО»

Свердловская башня должна была стать копией тех, что ранее были построены в Вильнюсе, Баку и Таллине. Полноценные строительные работы начались лишь в конце 1985 года. Чтобы «вырастить» посреди города монолитную трубу, строителям понадобилось 4,5 тысяч кубометров бетона и специальная форма в виде «колокола». По мере того, как в нее заливали бетон, она поднималась все выше и выше, будто шляпка гриба на удлиняющейся ножке. Ствол хотели закончить к 1987 году, но из-за проблем с поставками стройматериалов дело застопорилось. А к концу десятилетия работы и вовсе прекратились – государству стало не до больших строек.

– Мне было 33 года, когда меня назначили начальником участка строительства телебашни, – говорит Владимир Михеев. – Значимый объект был под контролем государства. А в 1989-м все работы прекратились. Союз распался, и башня стала не нужна – ее даже не законсервировали. До сих пор жалко – столько сил и средств было вложено.

Для понимания, на один только фундамент башни пришлось израсходовать 4,5 тысячи кубометров высококачественного бетона, который обычно использовался при строительстве бункеров.

ИЗ ТЕЛЕБАШНИ ХОТЕЛИ СДЕЛАТЬ ЗАГС

Очень скоро недостроенная телебашня стала для молодежи чем-то вроде Эвереста для альпинистов. Многие хотели ее покорить. Не все решались, а те, кто решались, не всегда возвращались домой. По разным данным с нее сорвалось и погибло около 40 человек. Кроме того, экстремалы не раз совершали с нее прыжки с парашютом. Чтобы впредь это не повторялось, в последние годы территорию вокруг башни стали охранять с собаками. Но экстремалы все равно нет-нет, да просачивались внутрь.

Не раз начинались разговоры о том, что же делать с башней. Снова и снова кто-нибудь заявлял, что ее можно достроить и приспособить подо что-нибудь. Например, в 2012-м губернатор Евгений Куйвашев заявил, что вокруг башни надо разбить парк, а внутри сделать самый высокий ЗАГС в мире. Также звучали предложения – превратить ее в маяк, в храм и цветущий сад, чтобы по серой бетонной стене спускались до самой земли густые заросли. А вот использовать ее по прямому назначению – для передачи телевизионного сигнала – уже никто не хотел.

Строительство башни остановилось из-за кризиса, начавшегося после распада СССР. Фото: ГКУСО «ГАСО»

В 2013-м году российское правительство исключило ее из перечня стратегических объектов, а областные власти сразу после этого взяли и купили башню у Российской телевизионной и радиовещательной сети за 500 миллионов рублей. Это нужно было, чтобы закончить башню. Однако завершать ее не стали. В 2017 году башню вместе с землями рядом с нею передали УГМК под строительство Ледовой арены.

- Башня изношена на 44,5 %, а денег на ее реконструкцию в бюджете Свердловской области нет. Да и желающих купить этот участок особо и не было, - заявил в июле 2017 года и. о. министра госимущества Среднего Урала Сергей Зырянов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/645363" frameborder="0"></iframe> Оставшуюся часть телебашни сносят спецтехникой.Видео: предоставлено АО "Ледовая арена"

«СНЕСЛИ БАШНЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО»

И хотя на башне был поставлен крест, многие жители Екатеринбурга все-таки выступали против ее сноса. Проходили акции в ее защиту. А накануне сноса группа из 13 парней даже ухитрилась прорваться через кольцо охраны и забраться на башню. Они хотели держать оборону наверху так долго, как только получится, чтобы отсрочить снос. Но при столкновении с охраной парни потеряли часть своего снаряжения, необходимого, чтобы разбить лагерь на самой верхушке башни. Они остались без припасов, и в тот же день им пришлось спуститься. А следующим утром башню уже снесли.

– Я стоял на улице Куйбышева, смотрел, как она падает, и у меня слезы бежали по щекам, – вспоминает Владимир Михеев, в 80-х руководивший строительством телебашни. – Конечно, неприятно было. Я боялся, что что-то пойдет не так. Хотел поговорить с теми, кто ее сносит, но охрана меня на территорию башни не пустила. Должен признать, те, кто ее сносил, достойны уважения. Они сделали свою работу профессионально – башня упала именно туда, куда и должна была – на специальную насыпь. Конечно, она не вся упала. Нижняя часть осталась стоять, хотя не должна была. Но там очень сильно армирование. Думаю, просто силы взрыва не хватило, чтобы разорвать там пучки арматуры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/645367" frameborder="0"></iframe> Снос остатка телебашни.Алексей БУЛАТОВ

То, что осталось после башни, в Екатеринбурге прозвали «зубом», потому что формой оно действительно чем-то напоминало клык. Этот остаток высотой около 50 метров снесли только через неделю – пригнали экскаватор с длинной стрелой и гидравлическими ножницами перекусили бетон у самого основания. Благодаря этому весь «зуб» сразу рухнул, будто карточный домик, а не бетонно-арматурное сооружение весом в несколько тонн.

ОБЛОМКИ БАШНИ РАЗОШЛИСЬ НА СУВЕНИРЫ

До сих пор в Интернете можно найти объявления о продаже камней, оставшихся после сноса телебашни. Цены начинаются от 60 рублей. Самый большой и тяжелый обломок стоит 5000 рублей. Объявление о его продаже год назад в Сеть выложил уралец Александр Вальтер. Но булыжник мужчина так и не продал.

– Предложения поступали. Мне звонили, писали, но я передумал его продавать, – уверяет Александр Вальтер. – Когда только выложил в Интернет объявление о продаже, началось какое-то сумасшествие. Все захотели бесплатно этих камней набрать. Целая толпа прибежала к Цирку. Охранники были в ужасе, потому что люди лезли через ограду и никого не слушали – лишь бы камень себе заполучить.

Сейчас такой сувенир рядом с цирком уже не найти. Остатки телебашни грузовиками вывезли на специальную свалку.

На месте башни осталась огромная яма.

Площадку расчистили под Ледовую арену. Уж как ее только не презентовали, мол, и вместимость у нее будет 15 тысяч зрителей, и из космоса ее будет видно, и соревнования там будут проходить по 11 видам спорта…Но спустя год строительство арены так и не началось.

– В настоящее время на площадке ведутся подготовительные работы, – уточнили в пресс-службе УГМК. – Исследуется грунт, для чего уже пробурено порядка 100 скважин. Нужно понять, какой фундамент там надо сделать. А возведение начнется после того, как будет утверждена проектная документация и получены разрешительные документы на само строительство.

А сейчас стройплощадка усыпана снегом. О том, что на том пустыре когда-то стояла огромная бетонная труба говорит лишь огромная яма в земле, оставшаяся после фундамента телебашни…

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