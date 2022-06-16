В Екатеринбурге осенью завершится строительство ЕКАД, который делают уже 30 лет

Уже осенью здесь откроют движение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже осенью в столице Урала может закончиться стройка века – наконец-то закольцуют Екатеринбургскую кольцевую автомобильную дорогу. О том, что ее надо сделать, заговорили еще в начале 70-х, а строить начали только в 1994-м. Сейчас большая часть дороги уже готова. Осталось доделать относительно небольшой участок, так называемый III пусковой комплекс.

- Сейчас на этом участке происходит монтаж железобетонного парапетного ограждения на разделительной полосе для обеспечения безопасности движения, - говорит Александр Окунский, заместитель начальника Управления автомобильных дорог. - Также идет заливка бетоном внутренней части разделительной полосы.

Проектная длина ЕКАДа - 94,3 километра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, что ЕКАД крайне важен для Екатеринбурга, признавали на федеральном уровне. Благодаря кольцевой дороге весь транзитный транспорт, все легковушки и грузовики, идущие по федеральным трассам, смогут объехать вокруг Екатеринбурга, не заезжая в сам город. Это не только разгрузит наши дороги, но и улучшит экологию. Дышать элементарно станет легче.

Вице-премьер Марат Хуснуллин недавно даже пригласил Президента России на открытие ЕКАД. А губернатор Евгений Куйвашев поручил открыть движение уже осенью.

ЕКАД пересекают три федеральных трассы и три основных областных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Здесь работают крупные организации и в принципе силы есть, чтобы уже осенью открыть движение. Идем с опережением графика, - отмечает Александр Окунский. - 30 лет мы эту дорогу строим. Думаю, когда завершим, будет праздник. ЕКАД, во-первых, соединит все федеральные дороги, которые идут от Екатеринбурга, плюс соединит дороги регионального значения – Серовский тракт, Режевской, Полевской. Все это будет закольцовано. Меньше пробок, быстрее движение.

Когда кольцо замкнется, по ЕКАДу будут ездить около 60-80 тысяч машин ежесуточно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строители уверяют, что в целом работы на последнем участке завершены на 61%. Правда, если смотреть отдельно строчки из того, что еще нужно доделать, то тут цифры разные. Например, земляное полотно выполнено на 99%, водопропускные трубы на 95%, путепроводы и эстакады на 70%.

- В основном по дороге осталось на половине трассы уложить асфальтобетон в два слоя. А на второй половине надо только верхний слой покрытия сделать, - говорит Михаил Малиновских, первый заместитель генерального директора треста «Уралтрансспецстрой».

Кольцевую автодорогу вокруг Екатеринбурга хотели построить с 1972 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причем санкции нашему ЕКАДу не помеха. Как оказалось, все, что нужно для строительства такой дороги, мы производим сами. Щебень наш. Битум из Башкирии и Омска. Барьерные ограждения делает Тюмень. Шумозащитные экраны – Екатеринбург. Парапетные ограждения выпускают в Свердловской области.

Строительство ЕКАДа началось в 1994 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В целом все производство находится на территории Уральского федерального округа, - говорит Михаил Малиновских. – Никакие санкции не влияют на производство. Единственное, цены на основные материалы растут. Но за пределы общей стоимости контракта мы не выйдем. Дело в том, что по контракту мы в 2024 году должны были запустить движение. А запустим в 2022-м. Изначально за счет сокращения сроков, стоимость контракта бы снизилась, но из-за того, что материалы стали дороже, мы просто впишемся в изначальную стоимость контракта.

Сейчас идет строительство III пускового комплекса ЕКАД. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас на объекте ведутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Идет монтаж барьерного ограждения на разделительных полосах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также на участке происходит установка опор освещения. Фото: Алексей БУЛАТОВ