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Общество16 июля 2021 8:57

Свердловской области выделят деньги из федерального бюджета на строительство ЕКАД

Об этом сообщил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Строительство ЕКАД планируется завершить к 2023 году

Строительство ЕКАД планируется завершить к 2023 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил, что Свердловская область получить из федерального бюджета дополнительные деньги на строительство ЕКАД.

- Свыше 11 миллиардов рублей направим 20 субъектам Российской Федерации на дороги регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе на участок Екатеринбургской кольцевой автодороги, - сообщил Михаил Мишустин.

Напомним, о финансовой поддержке строительства ЕКАД попросил на прошлой неделе премьер-министра губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, когда Михаил Мишустин приезжал в Екатеринбург на Иннопром.

Планируется, что выделенные деньги помогут завершить строительство ЕКАД к 2023 году. В прошлом году также после обращения главы региона к Президенту Свердловская область получила 2,5 миллиардов рублей на строительство ЕКАД. Кроме того, планировалось, что в 2021-2023 годах будет выделено еще 9,5 миллиардов рублей.