Евгений Куйвашев попросил у Михаила Мишустина 2.4 миллиарда рублей на досрочное завершение ЕКАД

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области во время рабочей встречи с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным попросил его поддержать несколько важных проектов на Урале. В частности, глава региона рассказал об опережающих темпах строительства ЕКАД. Чтобы сохранить эту динамику, в 2021 году на эти цели необходимо выделить из федерального бюджета 2.4 миллиарда рублей.

- И вторая просьба касается детской областной клинической больницы. Прошу рассмотреть возможность предоставления 230 миллионов рублей на переоснащение этой больницы, - цитирует Евгения Куйвашева департамент информационной политики.

Также Михиал Мишустин отметил важность строительства кампуса Уральского федерального университета. Помимо этого,он добавил, что Свердловской области дополнительно выделят 700 миллионов рублей на ремонт дорог региона.