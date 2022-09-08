Победителя конкурса объявим 5 октября 2022 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Комсомольская правда» 8 сентября запустила народное голосование в конкурсе «Мой любимый учитель».

Каждый из 30 тысяч свердловских учителей достоин большого уважения и общественного признания. И ко Дню учителя–2022 «Комсомолка» дает уральцам возможность выразить благодарность своим педагогам за их благородный и значимый труд и проголосовать за своего любимого учителя.

Проголосовать за участников можно на странице конкурса.

КОГДА ГОЛОСОВАТЬ?

Фотографии учителей и сведения о них будут размещены на сайте www.ural.kp.ru. Народное голосование на сайте продлится с 8 сентября по 30 сентября 2022 г.

УЧИТЕЛЬ – ПОБЕДИТЕЛЬ

Не позднее 5 октября 2022 г. по итогам онлайн голосования «Комсомолка» назовет имя победителя конкурса «Мой любимый учитель», которому будет отдано большее количество голосов.

По итогам конкурса:

– состоится торжественная церемония награждения победителя, вручение памятного диплома и приза в редакции «Комсомольская правда»;

– победитель станет гостем радиопередачи на радио «Комсомольская правда»;

– интервью с победителем будет опубликовано в газете и на сайте «Комсомольская правда»;

– состоится фотосессия с победителем.

Конкурс «Мой любимый учитель» с помощью народного голосования поможет выявить талантливых и перспективных педагогов, а также содействовать росту социального статуса и престижа профессии учитель в нашем регионе.

Генеральный партнер конкурса официальный дилер LADA в Екатеринбурге и Свердловской области АВТОВЕК.

Положение о конкурсе.