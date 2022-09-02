Игра запомнилась актуальными и острыми шутками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, кто победил на «Встрече выпускников КВН-2022». Игра прошла 15 июля и собрала полный зал в «Екатеринбург-Экспо».

В ней принимали участие команды КВН «Раисы», Сборная Снежногорска «Русская Дорога».

«Встреча выпускников-2022» в Екатеринбурге собрала полный зал Фото: Алексей БУЛАТОВ

По результатам четырех конкурсов «Приветствие», «Ситуация», «Домашнее задание» и «Музыкальный финал» больше всего баллов набрала команда «Раисы» из Иркутска. В своих выступлениях они шутили про известных уральских личностей, таких как Клава Кока, Владимир Пресняков, группы «Чайф» и Nautilus Pompilius, а также первый президент России Борис Ельцин.

Ксения Корнева присоединилась к игре «Раис» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В самом начале «Встречи выпускников» к игре «Раис» присоединилась их бывшая участница и артистка «Уральских пельменей» Ксения Корнева.

В конкурсе «Ситуация» она показала, где команды должны были импровизировать, Ксения показала, что уже опытная юмористка и остро подшутила над своим коллегой Андреем Рожковым.

Команда шутила про известных личностей, в том числе и про Ельцина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время игры на первом ряду в зале сидел и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Команда «Раисы» несколько раз оказывала внимание главе региона. Эти шутки вызывали особенно бурную реакцию у зала.

Во время «Приветствия» на сцену вышла одна из участниц команды Валя, у которой все самое ценное хранится в сейфе. Предложить конверт с паролем она решила никому иному, как губернатору.

Команда оказывала внимание Куйвашеву Фото: Алексей БУЛАТОВ

За вечер со сцены прозвучало много других шуток на актуальные и острые темы. Звездные команды также подняли темы импортозамещения, нашумевшего в уральской столице танца в лицее №12, а также в одной из шуток ответили Соловьеву, бурно обсуждавшему Екатеринбург в последнее время. Овации зала были слышны в течение всего вечера, но именно эта шутка запомнилась самыми долгими аплодисментами.

Зал авациями встречал актуальные шутки про Екатеринбург Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кресла членов жюри на игре занимали ведущие Алла Михеева и Александр Олешко, дрессировщик и директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, юморист Андрей Рожков, дирижер и композитор Сергей Жилин и актер Дмитрий Колчин. А провел игру известный ведущий Валдис Пельш.

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