«Подкаты» к Куйвашеву, ответ Соловьеву и шутки об «Уральских пельменях» привели в восторг зрителей на игре КВН в Екатеринбурге

В этом году реакция зала была особенно мощной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге состоялась «Встреча выпускников КВН-2022». Она прошла в «Екатеринбург-Экспо» и собрала полный зал.

В игре приняли участие команды КВН Иркутска «Раисы», Сборная Снежногорска из Мурманска и команда КВН «Русская Дорога» из Армавира.

Игра проходит в Екатеринбурге в третий раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Встреча выпускников КВН-2022» собрала полный зал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Членами жюри на игре были ведущие Алла Михеева и Александр Олешко, дрессировщик и директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, юморист Андрей Рожков, дирижер и композитор Сергей Жилин и актер Дмитрий Колчин.

Игру провел Валдис Пельш Фото: Алексей БУЛАТОВ

Команды сыграли четыре конкурса: «Приветствие», «Ситуация», «Домашнее задание» и «Музыкальный финал».

Со сцены прозвучало множество шуток, но особенно восторженно зал воспринял актуальные и порой даже острые для Екатеринбурга темы. В своих номерах участники упомянули Niletto, Клаву Коку, «Уральских пельменей», Бориса Ельцина и других известных личностей Екатеринбурга. Звездные команды также подняли темы импортозамещения, нашумевшего в уральской столице танца в лицее №12, а также в одной из шуток ответили Соловьеву, бурно обсуждавшему Екатеринбург в последнее время.

«Раисы» вспомнили знаменитых людей из Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

участники команды «Русская Дорога» представили зрителям зажигательные танцы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ксения Корнева рассмешила зрителей импровизацией с Андреем Рожковым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Овации зала были слышны в течение всего вечера, но именно эта шутка запомнилась самыми долгими аплодисментами.

На первом ряду в зале сидел и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Команда «Раисы» несколько раз оказывала внимание главе региона. Эти шутки также вызывали особенно бурную реакцию у зала.

Команда «Раисы» не упустила возможности подойти к Евгению Куйвашеву Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большинство номеров члены жюри оценили высшими баллами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме этого, зрителей ждало множество сюрпризов и импровизаций, как от участников игры, так и от звездного жюри.

Увидеть шоу и узнать команду-победителя зрители смогут в эфире «Первого канала».

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