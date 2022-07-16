Александр Олешко - об острых шутках и добром юморе на КВН: «Увидеть такую реакцию зала дорогого стоит»

Членов жюри удивила реакция зрителей на КВН в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «Екатерибург-Экспо» 15 июля прошла «Встреча выпускников КВН-2022». В этом году реакция зала на шутки была особенно бурной. Весь вечер зрители поддерживали звездные команды овациями и аплодисментами.

В игре приняли участие команды КВН Иркутска «Раисы», Сборная Снежногорска из Мурманска и команда КВН «Русская Дорога» из Армавира.

«Встреча выпускников КВН-2022» проходит в Екатеринбурге в третий раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Они шутили о самых обсуждаемых и всегда актуальных темах. Во время выступлений участники также делали отсылки к нашумевшим в городе событиям и уральским звездам.

Реакция на самые острые и злободневные номера превысила все ожидания. Провел игру известный шоумен и телеведущий Валдис Пельш. А кресла членов жюри заняли ведущие Алла Михеева и Александр Олешко, дрессировщик и директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, юморист Андрей Рожков, дирижер и композитор Сергей Жилин и актер Дмитрий Колчин.

Зрителей ждало множество сюрпризов и импровизаций, как от участников игры, так и от звездного жюри Фото: Алексей БУЛАТОВ

После игры нам удалось пообщаться с несколькими членами жюри и узнать их впечатления от прошедшей игры.

Ведущая Алла Михеева считает, что участники правильно преподнесли острые шутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

АЛЛА МИХЕЕВА

- Я благодарна жителям и гостям Екатеринбурга за такой теплый прием. Зрители – это еще одна команда КВН, которая радовалась, смеялась и поддерживала участников. Я уже второй год приезжаю в Екатеринбург и хочу еще. Иногда я немножко напрягалась в момент острых шуток, но ребята все же смогли их правильно преподнести.

Ведущий Александр Олешко отметил остроту шуток на игре Фото: Алексей БУЛАТОВ

АЛЕКСАНДР ОЛЕШКО

- Для меня сегодня большая радость - увидеть этот зал, побывать в прекрасном городе и оказаться внутри семьи, которая называется КВН. Здесь особенная энергия – молодости, жизни, радости, иронии, юмора, с которыми нам не страшны ни санкции, ни угрозы, ни оскорбления. Юмор на сегодняшнем вечере был прекрасный, острый, где-то даже слишком острый. Это было талантливо и интересно. Выход на сцену КВН – это бой за внимание и за оценки, это каждый раз – экзамен. И сегодня мы все сдавали его. И это был очень яркий и интересный вечер. Увидеть такую бурную реакцию зала дорогого стоит.

Дирижер и композитор Сергей Жилин уверен, что вживую смотреть КВН гораздо интереснее Фото: Алексей БУЛАТОВ

СЕРГЕЙ ЖИЛИН

- Телевидение – это большая сила и большое искусство, но все-таки я поймал себя на мысли, что здесь, живьем смотреть КВН гораздо интереснее. Я старался полностью расслабиться и смотреть шоу, как настоящий зритель. Это огромное удовольствие – прочувствовать всю эту энергию вживую.

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный отметил, что в программе были удачные политические шутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЭДГАРД ЗАПАШНЫЙ

- Сегодня мы с вами услышали больше количество хороших политических шуток. Были также шутки о том, что надо не импортозамещением заниматься, а создавать свой продукт. КВН – это и есть наш продукт. Атмосфера была потрясающая. Праздника сейчас сильно не хватает. Но, прежде всего, мне запомнилась атмосфера. Я не шучу. Я не просто так в конце поблагодарил зрителя, потому что нельзя было не оценить: это супер-зритель. У Урала есть имидж суровых людей, но суровые люди прекрасно смеются.

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