«Главное — не Куйбышев»: свердловский губернатор ответил Валдису Пельшу, перепутавшему его фамилию

Валдис Пельш неправильно поставил ударение в фамилии губернатора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прошла «Встреча выпускников КВН-2022». Она состоялась в «Екатеринбург-Экспо» и собрала полный зал.

Зрители не переставали аплодировать, особенно им понравились шутки на актуальные для Екатеринбурга темы.

Но не обошлось на концерте и без неловких ситуаций. Во время представления губернатора Свердловской области известный телеведущий Валдис Пельш неправильно поставил ударение в его фамилии. Зрители тут же начали скандировать правильный вариант, а затем сам Пельш удачно вышел из положения и подошел к главе региона, чтобы уточнить произношение. Зал тут же поддержал ведущего бурными аплодисментами.

Пельш быстро выкрутился из ситуации Фото: Алексей БУЛАТОВ

После окончания игры Евгений Куйвашев ответил телеведущему в своем telegram-канале.

- Валдис перепутал мою фамилию. «КуйвАшев», говорит. Приятно, что зал ему хором подсказал, но ничего, я привык. Главное — не Куйбышев, - ответил губернатор.

Также он оценил прошедшую в столице игру.

- Смешной получился КВН. Очень много было шуток про нашу область. Жаль, рассказать не могу, но потом передачу посмотрите обязательно, - добавил Евгений Куйвашев.