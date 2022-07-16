«Главное — не Куйбышев»: свердловский губернатор ответил Валдису Пельшу, перепутавшему его фамилию

Валдис Пельш неправильно поставил ударение в фамилии губернатора
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге прошла «Встреча выпускников КВН-2022». Она состоялась в «Екатеринбург-Экспо» и собрала полный зал.
Зрители не переставали аплодировать, особенно им понравились шутки на актуальные для Екатеринбурга темы.
Но не обошлось на концерте и без неловких ситуаций. Во время представления губернатора Свердловской области известный телеведущий Валдис Пельш неправильно поставил ударение в его фамилии. Зрители тут же начали скандировать правильный вариант, а затем сам Пельш удачно вышел из положения и подошел к главе региона, чтобы уточнить произношение. Зал тут же поддержал ведущего бурными аплодисментами.
Пельш быстро выкрутился из ситуации
Фото: Алексей БУЛАТОВ
После окончания игры Евгений Куйвашев ответил телеведущему в своем telegram-канале.
- Валдис перепутал мою фамилию. «КуйвАшев», говорит. Приятно, что зал ему хором подсказал, но ничего, я привык. Главное — не Куйбышев, - ответил губернатор.
Также он оценил прошедшую в столице игру.
- Смешной получился КВН. Очень много было шуток про нашу область. Жаль, рассказать не могу, но потом передачу посмотрите обязательно, - добавил Евгений Куйвашев.